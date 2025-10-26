Esport
La cursa Corriols de Sant Salvador de Guardiola es consolida amb la participació de 800 corredors
Regió7
Manresa
La cursa Corriols de Sant Salvador de Guardiola va confirmar el seu bon estat de forma consolidant-se com una de les curses comarcals més concorregudes amb una participació de gairebé 800 persones. El punt de sortida i arribada de la prova va ser la zona esportiva del municipi. La Corriols ha comptat amb atletes de tota la comarca, província i l’estranger repartits en les categories de 22 Km, 10 Km i 5 Km, a banda de la modalitat «Corriolets» reservada per a nens i nenes. La cursa, que va començar fa catorze anys, ha anat creixent any rere any.
