Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Esport

La cursa Corriols de Sant Salvador de Guardiola es consolida amb la participació de 800 corredors

La cursa Corriols de Sant Salvador de Guardiola es consolida amb la participació de 800 corredors

La cursa Corriols de Sant Salvador de Guardiola es consolida amb la participació de 800 corredors / Arxiu particular

Regió7

Manresa

La cursa Corriols de Sant Salvador de Guardiola va confirmar el seu bon estat de forma consolidant-se com una de les curses comarcals més concorregudes amb una participació de gairebé 800 persones. El punt de sortida i arribada de la prova va ser la zona esportiva del municipi. La Corriols ha comptat amb atletes de tota la comarca, província i l’estranger repartits en les categories de 22 Km, 10 Km i 5 Km, a banda de la modalitat «Corriolets» reservada per a nens i nenes. La cursa, que va començar fa catorze anys, ha anat creixent any rere any.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
  2. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
  3. Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
  4. El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
  5. Muntanyes i turons il·luminats al Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia
  6. Carta de l'alcalde de Sant Fruitós «al regidor Joan Vila 'Putin'»: «És preocupant que una persona així sigui al govern» i ara «toca una reprovació pública de l'alcalde de Manresa»
  7. David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
  8. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?

10 coses per fer aquest diumenge encara que plogui

10 coses per fer aquest diumenge encara que plogui

Com vestir per a un casament de tardor

Com vestir per a un casament de tardor

El Roig Arena impulsa els esdeveniments corporatius

El Roig Arena impulsa els esdeveniments corporatius

Una cirurgia pionera salva una nena de la ceguesa: «La meva filla va descobrir el món amb 5 anys»

Una cirurgia pionera salva una nena de la ceguesa: «La meva filla va descobrir el món amb 5 anys»

El musical ‘trans-gressor’

El musical ‘trans-gressor’

La Cerdanya torna a fer els murs de pedra seca

La Cerdanya torna a fer els murs de pedra seca

La Fira Singular de Cultura Artesana de Copons guanya pes per la seva qualitat i interès

La Fira Singular de Cultura Artesana de Copons guanya pes per la seva qualitat i interès

El Centre Excursionista de Navarcles fa ruta a la collada de Bracons

El Centre Excursionista de Navarcles fa ruta a la collada de Bracons
Tracking Pixel Contents