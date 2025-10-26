Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Monistrol viu una animada fira de la Coca i el Mató

Se celebra durant tot el cap de setmana amb parades i activitats lúdiques

Ambient a Monistrol, aquest diumenge, amb la Fira de la Coca i el Mató

Ambient a Monistrol, aquest diumenge, amb la Fira de la Coca i el Mató / Jordi Morros

Jordi Morros

Jordi Morros

Monistrol de Montserrat

Coca i mató fan una bona combinació. Si a més a més s'uneixen a la falda de les muntanyes de Montserrat, ho tenen tot el seu favor. Monistrol de Montserrat celebra aquest cap de setmana i fins avui la Fira de la Coca i el Mató.

L'activitat es concentra principalment a la plaça de la Font Gran. Ha quedat envoltada de parades bàsicament de productes d'alimentació tot i que les estrelles són la coca i, sobretot, el mató. Mató de Montserrat, presumeixen els productors, tots ells de Marganell que avui s'han hagut de dividir per atendre als visitants de la fira i als visitants del monestir.

A la fira també participen amb les seves parades entitats del poble. Així mateix, s'han programat activitats com la ballada dels gegants que s'ha fet aquest migdia, bastoners, tastos i música.

La fira s'ha animat aquest migdia després que el dia s'hagi llevat amb plugim

