El gegants de Callús pugen a peu fins a Viladelleva per celebrar el mil·lenari del nucli

La commemoració, que també va incloure una caminada i un dinar popular, va mobilitzar més de 200 persones

El gegant de Callús durant la caminada fins a l'ermita de Viladelleva

El gegant de Callús durant la caminada fins a l'ermita de Viladelleva / Arxiu particular

Queralt Casals

Queralt Casals

Callús

Més de 200 persones van participar aquest diumenge als actes de celebració del mil·lenari de Viladelleva, un dels nuclis més antics i emblemàtics del municipi de Callús. La commemoració, que ja es va iniciar l’abril passat i ha inclòs diferents actes, es va tancar aquest cap de setmana amb una caminada des de Montserrat, que també celebra el seu mil·lenari, fins a Viladelleva, la portada a peu dels gegants de Callús fins a l’ermita i un dinar popular.

Participants a la caminada abans de sortir de Montserrat

Participants a la caminada abans de sortir de Montserrat / Arxiu particular

Enguany Viladelleva i Montserrat comparteixen mil·lenari i, per commemorar la doble celebració, Callús va organitzar aquest diumenge una caminada popular que combinava història, espiritualitat i lleure. L’itinerari es va iniciar al monestir de Montserrat i va acabar a l’ermita de Santa Maria de Viladelleva, després que la vintena de participants recorreguessin els 41 quilòmetres que els separen. També es va fer una ruta més curta, que va sortir de Callús, i a la qual es van sumar 130 persones.

Gegants i geganters que van pujar a peu fins a Viladellava

Gegants i geganters que van pujar a peu fins a Viladellava / Arxiu particular

Un altre dels moments destacats de la jornada festiva va ser el trasllat a peu dels gegants de Callús fins a Viladelleva. Les figures de la imatgeria popular callusenca van anar a peu des del poble fins al nucli, que és a uns 6 quilòmetres de distància, gràcies als relleus que van fer els portadors de la colla gegantera del municipi i de Cardona, amb l’ajuda d’una vintena de col·laboradors. D’aquesta manera, la geganta de Callús, que es diu Maria de Viladelleva, va visitar per primera vegada el lloc que li dona nom.

La jornada festiva va incloure un dinar a davant de l'ermita

La jornada festiva va incloure un dinar a davant de l'ermita / Arxiu particular

Tot seguit, es va fer el dinar popular a davant de l’ermita, que va aplegar un centenar de persones, i la festa es va cloure amb un concert del grup Marbre de Callús.

