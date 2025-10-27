El gegants de Callús pugen a peu fins a Viladelleva per celebrar el mil·lenari del nucli
La commemoració, que també va incloure una caminada i un dinar popular, va mobilitzar més de 200 persones
Més de 200 persones van participar aquest diumenge als actes de celebració del mil·lenari de Viladelleva, un dels nuclis més antics i emblemàtics del municipi de Callús. La commemoració, que ja es va iniciar l’abril passat i ha inclòs diferents actes, es va tancar aquest cap de setmana amb una caminada des de Montserrat, que també celebra el seu mil·lenari, fins a Viladelleva, la portada a peu dels gegants de Callús fins a l’ermita i un dinar popular.
Enguany Viladelleva i Montserrat comparteixen mil·lenari i, per commemorar la doble celebració, Callús va organitzar aquest diumenge una caminada popular que combinava història, espiritualitat i lleure. L’itinerari es va iniciar al monestir de Montserrat i va acabar a l’ermita de Santa Maria de Viladelleva, després que la vintena de participants recorreguessin els 41 quilòmetres que els separen. També es va fer una ruta més curta, que va sortir de Callús, i a la qual es van sumar 130 persones.
Un altre dels moments destacats de la jornada festiva va ser el trasllat a peu dels gegants de Callús fins a Viladelleva. Les figures de la imatgeria popular callusenca van anar a peu des del poble fins al nucli, que és a uns 6 quilòmetres de distància, gràcies als relleus que van fer els portadors de la colla gegantera del municipi i de Cardona, amb l’ajuda d’una vintena de col·laboradors. D’aquesta manera, la geganta de Callús, que es diu Maria de Viladelleva, va visitar per primera vegada el lloc que li dona nom.
Tot seguit, es va fer el dinar popular a davant de l’ermita, que va aplegar un centenar de persones, i la festa es va cloure amb un concert del grup Marbre de Callús.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”