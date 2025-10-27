La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
Des que, el gener del 2024, va cessar l’activitat de restauració, la Diputació ha estat treballant per transformar la part d’edificis del cim en espais «més en sintonia» amb el parc natural i la història del monestir que el corona
La Mola, el sostre i punt de referència del parc natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac (a cavall del Bages, el Moianès i el Vallès Occidental), ja presenta una nova imatge. Una reconversió que no és tan visible en l’exterior, en el que és pròpiament l’espai natural, sinó que es concentra, d’entrada, a l’interior del conjunt d’edificis que coronen els 1.104 metres d’altitud d’aquest cim.
La més rellevant, per transformació i simbolisme, és la de la sala presidida per una gran vidriera amb vistes cap al Vallès, panoràmica de les quals fins fa menys de dos anys gaudien els clients del restaurant que hi va servir àpats durant dècades, ja que n’era el menjador. Des d’ara, el mateix espai que fins al gener del 2024 ocupaven taules parades i comensals, anomenada Sala Mirador, ha deixat pas a una exposició que explica la història del monestir de Sant Llorenç del Munt, les modificacions que ha patit, i l’ocupació, recuperació i ús civil d’aquesta icona del parc natural. I del conjunt de la Mola.
Aquest dilluns al matí, la Diputació de Barcelona ha presentat i mostrat públicament les intervencions realitzades en els últims vint mesos, des que es va decidir que no es renovava la llicència per al restaurant i aquest tancava portes definitivament, el gener del 2024. A banda de l’exposició de la Sala Mirador, el que s’estrena és un nou espai d’aixopluc per als excursionistes i una recepció amb un plafó informatiu, tots ubicats a l’antiga hostatgeria. Tot plegat, precedit d’una feina de neteja i retirada d’elements i materials, que estaven vinculats sobretot a fer possible l’activitat del restaurant, que ara ja no hi és.
Les intervencions, però, encara han de tenir continuïtat, per exemple amb la instal·lació, pròximament, d’uns lavabos secs a l’interior. Aquests serveis se sumen a la visita que sempre s’ha pogut fer a l’interior de l’església. I el pla d’intervenció inclou, a més, altres actuacions en el futur més enllà de l’espai concret del massís de la Mola, però pensades per regular-ne millor l’accessibilitat.
La de la Sala Mirador és la intervenció més representativa de l’objectiu que persegueix la Diputació de Barcelona, com a gestor del parc natural, per donar un nou enfocament a aquest cim de referència i del conjunt del monestir que s’hi assenta, que és un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Els gestors de l’espai natural consideren que la Mola és un lloc molt representatiu del parc i que la representació que tenia fins abans de fer aquesta intervenció no era fidel als valors paratge. Es pretén oferir una altra mirada i amb una altra sensibilitat. I també perquè es valorava que la presència del restaurant atreia un públic que afegia pressió a aquest cim i als seus accessos, i n’accentuava l’erosió.
De fet, quan, ara fa uns mesos els representants de la Diputació van presentar el projecte de remodelació del que aquest dilluns se n’ha mostrat la part més important, es van donar dades d’afluència a la Mola de l’any passat. En concret, segons es va detallar, l’any passat, ja amb el restaurant tancat, la Mola va rebre un 21% menys de visitants: 135.767 en total, uns 36.000 menys que el 2023.
Sostenibilitat com a argument
També s’argumenten motius de caràcter energètic i de sostenibilitat. Al cim de la Mola no hi arriba corrent, no es volen utilitzar generadors amb gasoil (que és el que s’emprava fins fa un any i mig) i l’aposta passa per plaques fotovoltaiques. Es va analitzar quin consum requeria amb el restaurant en funcionament i quina energia es pot arribar a generar amb plaques solars, tenint en compte les imitacions normatives, tècniques i de disponibilitat d’espais. Així, es va concretar que només se’n podran utilitzar amb aquesta finalitat 24 m2, mentre que per mantenir actiu un servei d’hostaleria com el que hi havia en caldrien més de 300. Això vol dir també que no es podia mantenir l’estació depuradora d’aigües residuals i que s’han d’instal·lar lavabos secs, una decisió que respon a la reducció de l’impacte ambiental i a motius de sostenibilitat.
En paral·lel, es desenvolupa un pla de l’entorn, un projecte d’ordenació, condicionament i millora dels aparcaments dels punts de l’entorn des d’on se’n vol potenciar l’accés, però no només cap a la Mola, sinó cap a altres espais d’interès, ja que es vol potenciar aquesta redistribució. Aquestes millores es faran a través de la implantació de sensors per conèixer en temps real l’aforament dels estacionaments. També s’implantaran eines per a seguiment dels fluxos turístics i l’avaluació de dades.
Pel que fa als accessos a peu, es preveu una restauració per trams del Camí dels Monjos, una de les vies principals per arribar al monestir, que s’ha erosionat pel trànsit constant dels animals de càrrega i l’elevada freqüentació dels visitants, amb impactes negatius en els ecosistemes naturals. Un pla d’actuació amb una inversió global d’uns 700.000 euros.
