Sant Joan rep una visita institucional per parlar de cultura i futurs projectes

Sant Joan rep una visita institucional per parlar de cultura i futurs projectes / Arxiu particular

El director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a la Catalunya Central, Xavier Cano, i la Delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Elia Tortolero, van assistir a l’Ajuntament de Sant Joan per tractar temes de cultura popular i futurs projectes.

