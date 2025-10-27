Sant Vicenç de Castellet incorpora set nous agents a la Policia Local
L’Ajuntament realça la feina feta pel cos i dona la benvinguda al nou caporal en cap, Rafa Portabella, en un acte a la Sala de Plens
Regió7
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha incorporat set nous agents a la Policia Local i ha presentat el nou caporal en cap, Rafa Portabella, en un acte a la Sala de Plens que ha permès realçat la feina del cos policial.
Amb la incorporació dels nous agents, la plantilla de la Policia Local passa a estar formada per 15 agents i dos caporals, un dels quals exerceix com a caporal en cap. Fins ara, el cos comptava amb menys efectius i bona part d’ells eren interins. Amb aquesta nova incorporació, la majoria dels agents ja són policies de carrera, fet que professionalitza i consolida la plantilla, segons ha informat l'Ajuntament.
Reforç de la seguretat i reconeixement a la tasca feta
Durant l’acte, l’alcalde de Sant Vicenç, Dani Mauriz, ha reivindicat la tasca feta pel cos policial en els darrers mesos, destacant especialment la seva presència constant al carrer i la resposta ràpida davant incidències, que ha permès evitar el 100% dels intents d’ocupació al municipi, segons l'alcalde. Mauriz ha remarcat que aquests resultats són possibles gràcies a la col·laboració ciutadana i al compromís dels agents.
L’alcalde ha subratllat que "la seguretat és una prioritat per al govern municipal" i que es continuarà apostant per oferir als agents formació i nou material per exercir la seva feina amb les millors condicions possibles. També ha explicat que es preveu la convocatòria progressiva de noves places per seguir reforçant la plantilla.
Mauriz també ha destacat la importància de les noves ordenances municipals aprovades en els darrers mesos, que donen més eines a la Policia Local per desenvolupar la seva tasca amb eficàcia. En aquest sentit, ha recordat l’ordenança contra el frau en l’empadronament, pionera a Catalunya, que permet actuar de manera més àgil davant situacions irregulars.
Nou lideratge amb continuïtat i proximitat
Durant l'acte de reconeixement, el nou caporal en cap, Rafa Portabella, ha presentat el seu projecte per al cos policial, basat en donar continuïtat al treball realitzat fins ara i reforçar la cohesió interna i la proximitat amb la ciutadania. L’alcalde ha valorat molt positivament aquesta línia de treball, remarcant que "el contacte directe amb la gent és la millor eina per garantir la seguretat i la confiança al municipi".
Nova comissaria, un projecte en marxa
L’alcalde ha reafirmat el compromís del consistori amb la construcció de la nova comissaria de la Policia Local, que ha de ser una realitat en el proper any. Mauriz ha explicat que aquest projecte "suposarà un salt qualitatiu en les condicions de treball del cos i en el servei que es presta a la ciutadania".
