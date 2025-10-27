Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Santpedor arrenca el Cicle de tardor Feminista amb tallers sobre corresponsabilitat i coeducació

La programació continua aquest dimecres amb un taller de teatre escolar sobre estereotips

Un dels tallers del Cicle de tardor Feminista de Santpedor

Un dels tallers del Cicle de tardor Feminista de Santpedor / Ajuntament de Santpedor

Regió7

Santpedor

El Cicle de tardor Feminista de Santpedor ha arrencat amb força i bona participació aquest cap de setmana amb una programació que porta per lema «Masculinitat en obres: enderroquem privilegis, construïm nous models». Les activitats s'allarguen fins al 9 de novembre.

La inauguració de l'exposició fotogràfica 'Masculinitats' amb fotografies d’Òscar Mata Martos i Gal Puig Molinos, donava el tret de sortida al Cicle dijous passat al vespre a Cal Clarassó. L’alcalde de Santpedor, Agustí Comas, va donar la benvinguda a les persones assistents, i Fiona Molina, membre de l'Assemblea Feminista Jerònimes, va explicar l'exposició i va convidar a tothom a gaudir de les activitats del Cicle, en una inauguració que també va comptar amb l'assistència de la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Marijó Aubarell.

Divendres, Enric Bastardas liderava el taller per a homes sobre corresponsabilitats, i l'endemà, Cal Clarassó va acollir la 5a Jornada Feminista. Enguany la Jornada ha tingut el taller familiar «Coeduquem a casa? Reflexions del dia a dia» i la xerrada «Els nois joves, cada cop més masclistes?», a càrrec de la psicòloga especialitzada en violències sexuals i divulgadora feminista, Alba Alfageme Casanova. Una Jornada de reflexió i debat en perspectiva de gènere entorn la feina que s'està fent i que cal fer dins i fora de casa.

La regidora d’Igualtat, Feminisme i LGTBI, va assegurar durant la presentació de la jornada que «hem d’intentar desactivar la masculinitat que clama contra les conquestes del feminisme amb una pedagogia incessant, que no només tingui la moral i la raó com a nucli, sinó també -i principalment- el desig de bastir una societat la qual, des de la pluralitat i les diferències, ens porti a cridar ‘nosaltres’ amb un orgull sense esmena».

L’obra de teatre de «Black Man Solo» tancava un cap de setmana feminista amb unes reflexions sobre la identitat masculina i de l’home negre a la societat contemporània.

El Cicle, coorganitzat entre l’Assemblea Feminista Jerònimes i l’Ajuntament de Santpedor, segueix amb un taller de teatre escolar sobre estereotips aquest dimecres, a 2/4 d’11 del matí, a Cal Llovet i el cinefòrum: 'El círculo', el diumenge 9 de novembre a les 6 de la tarda a La Nau. L’institut d’Auro també organitza un taller de masculinitats per a joves per al seu alumnat.

