Santpedor arrenca el Cicle de tardor Feminista amb tallers sobre corresponsabilitat i coeducació
La programació continua aquest dimecres amb un taller de teatre escolar sobre estereotips
Regió7
El Cicle de tardor Feminista de Santpedor ha arrencat amb força i bona participació aquest cap de setmana amb una programació que porta per lema «Masculinitat en obres: enderroquem privilegis, construïm nous models». Les activitats s'allarguen fins al 9 de novembre.
La inauguració de l'exposició fotogràfica 'Masculinitats' amb fotografies d’Òscar Mata Martos i Gal Puig Molinos, donava el tret de sortida al Cicle dijous passat al vespre a Cal Clarassó. L’alcalde de Santpedor, Agustí Comas, va donar la benvinguda a les persones assistents, i Fiona Molina, membre de l'Assemblea Feminista Jerònimes, va explicar l'exposició i va convidar a tothom a gaudir de les activitats del Cicle, en una inauguració que també va comptar amb l'assistència de la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Marijó Aubarell.
Divendres, Enric Bastardas liderava el taller per a homes sobre corresponsabilitats, i l'endemà, Cal Clarassó va acollir la 5a Jornada Feminista. Enguany la Jornada ha tingut el taller familiar «Coeduquem a casa? Reflexions del dia a dia» i la xerrada «Els nois joves, cada cop més masclistes?», a càrrec de la psicòloga especialitzada en violències sexuals i divulgadora feminista, Alba Alfageme Casanova. Una Jornada de reflexió i debat en perspectiva de gènere entorn la feina que s'està fent i que cal fer dins i fora de casa.
La regidora d’Igualtat, Feminisme i LGTBI, va assegurar durant la presentació de la jornada que «hem d’intentar desactivar la masculinitat que clama contra les conquestes del feminisme amb una pedagogia incessant, que no només tingui la moral i la raó com a nucli, sinó també -i principalment- el desig de bastir una societat la qual, des de la pluralitat i les diferències, ens porti a cridar ‘nosaltres’ amb un orgull sense esmena».
L’obra de teatre de «Black Man Solo» tancava un cap de setmana feminista amb unes reflexions sobre la identitat masculina i de l’home negre a la societat contemporània.
El Cicle, coorganitzat entre l’Assemblea Feminista Jerònimes i l’Ajuntament de Santpedor, segueix amb un taller de teatre escolar sobre estereotips aquest dimecres, a 2/4 d’11 del matí, a Cal Llovet i el cinefòrum: 'El círculo', el diumenge 9 de novembre a les 6 de la tarda a La Nau. L’institut d’Auro també organitza un taller de masculinitats per a joves per al seu alumnat.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”