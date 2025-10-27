Súria comença a instal·lar els contenidors tancats per implantar el nou model de recollida
El municipi posarà en marxa el sistema de reciclatge amb targeta d’accés a partir del 24 de novembre
Súria se suma al model de recollida de residus d’alt rendiment amb contenidors tancats, que ja s’aplica en una quinzena de poblacions del Bages. Aquest dilluns, el municipi ha començat els treballs d’instal·lació dels nous contenidors en les àrees de recollida selectiva, en el marc del procés de renovació del servei, que es portarà a terme en les pròximes setmanes i que ha de permetre incrementar les dades de reciclatge. La previsió és que aquests treballs d’instal·lació dels nous contenidors es perllonguin fins aquest divendres.
Una de les principals novetats d’aquesta renovació és la implantació de contenidors tancats d’orgànica i de resta (rebuig), que només es podran obrir amb targeta o amb aplicació mòbil. El tancament d’aquests dos tipus de contenidors es començarà a aplicar a partir del 24 de novembre. Fins a aquesta data, encara es podran obrir sense fer ús de targeta ni aplicació mòbil. Els altres contenidors de recollida selectiva (envasos, paper, vidre, oli domèstic i roba) estaran sempre oberts i no caldrà identificar-se per fer-los servir.
El sistema de recollida de residus amb contenidors tancats ja funciona en una quinzena de municipis del Bages i es basa en un model d’identificació dels usuaris, en el sentit que cada família disposa d’una targeta personalitzada per poder obrir els contenidors tancats (orgànica i resta) mitjançant un xip. L’objectiu principal d’aquest canvi de sistema a Súria és, segons fonts municipals, «augmentar els nivells de reciclatge per tal d’assolir una millora del medi ambient». Actualment, la recollida selectiva al municipi se situa en un 51%, un percentatge que ha d’augmentar per assolir els objectius europeus i garantir una gestió més sostenible dels residus.
El procés d’instal·lació dels nous contenidors també comportarà el desplaçament de les ubicacions d’un petit nombre d’àrees de recollida selectiva, però respectant la proximitat al conjunt dels barris afectats. Una de les conseqüències positives és que totes les àrees disposaran de contenidors per a totes les fraccions. D’aquesta manera, «es vol facilitar el reciclatge i apropar el servei al conjunt de la ciutadania», apunten des del consistori.
Segons l’Ajuntament de Súria, en les pròximes setmanes es portaran a terme sessions obertes per tal d’informar sobre el funcionament del nou sistema. També es distribuirà un kit format per un cubell airejat, bosses compostables i una guia informativa. Dins de la campanya de difusió sobre la posada en marxa del nou sistema, les llars de la vila han començat a rebre un tríptic amb el calendari d’aquestes sessions informatives i els punts de repartiment del material. També es posarà en marxa una Oficina de Gestió de Residus per atendre les consultes presencials, telefòniques i telemàtiques que es puguin generar.
D’altra banda, els establiments comercials i de restauració han començat a rebre visites d’un equip d’assessorament ambiental per informar sobre les implicacions d’aquesta renovació per a les seves activitats. A partir de començaments de novembre, el sector comercial i de restauració rebrà cubells específics de la fracció d’envasos i una guia informativa.
