Un autobús escolar queda encallat en un camí de Sant Mateu de Bages
Un pagès de la zona va ajudar a extreure el vehicle amb un tractor
Un autobús escolar va quedar encallat aquest dilluns en una pista forestal de Sant Mateu de Bages i va ser extret del lloc amb l'ajuda del tractor d'un pagès de la zona. L'incident va tenir lloc mentre l'autobús resseguia el camí de tornada després que els estudiants visitessin una granja del nucli de Claret de Cavallers. El conductor va agafar ruta errònia, seguint les indicacions de Google Maps, i va anar a parar en una pista forestal que no era apta per a la circulació d'un vehicle de grans dimensions, segons ha explicat l'alcalde de Sant Mateu de Bages, Jordi Borràs.
En aquell moment, els Bombers van rebre l'avís per un autobús que havia quedat encallat. En veure que no podia avançar ni retrocedir, un pagès de la zona que es va prestar a extreure el vehicle amb l'ajuda d'un tractor. Finalment, el bus va poder sortir del lloc i els estudiants van resultar sans i estalvis.
