Balsareny celebra Tots Sants amb un escape room ambientat al castell
Coincidint amb la Castanyada, la fortalesa acollirà divendres una experiència d’enigmes i intriga, amb l’històric conjunt patrimonial com a escenari
Un ric empresari procedent de la Vall d’Aran va adquirir, fa tres setmanes, el castell de Balsareny i s’hi va instal·lar amb el seu servei domèstic. Des d’aleshores, ningú no ha entrat ni sortit del recinte, un fet que ha despertat la curiositat i preocupació dels veïns del poble. Aquesta és la trama ideada com a punt de partida de l’escape room «El malefici», un joc d’enigmes que el municipi organitza aquest divendres, coincidit amb la vigília de Tots Sants i la Castanyada. Els participants seran els encarregats de resoldre el misteri i esbrinar què s’amaga rere les portes del castell, en una experiència que permetrà descobrir aquest element patrimonial des d’un altre prisma.
Més enllà de les habituals visites guiades i teatralitzades, «El malefici» del castell dona l’oportunitat als visitants de conèixer el conjunt monumental de Balsareny des d’una nova perspectiva: la del joc. Ho farà amb una activitat que combina misteri, enigmes i ambientació teatral, apta per als més atrevits. Els participants hauran de treballar en equip per superar proves de lògica, descobrir pistes i desxifrar codis que els conduiran a la veritat sobre el misteriós empresari. Tot plegat, envoltats d’un entorn patrimonial únic i amb l’atmosfera màgica pròpia de les nits de tardor.
L’activitat, pensada per a grups i famílies, convida a viure una experiència d’investigació en equip, tot recorrent les estances del castell. Els visitants hi trobaran actors que donaran vida als personatges d’aquesta història misteriosa i els ajudaran (o potser els confondran) en la seva investigació.
Amb aquesta proposta, Balsareny dona vida al seu patrimoni i el castell, datat del 951 i declarat bé cultural d’interès nacional, es converteix, per una nit, en molt més que un monument. La fortalesa, que és un clar exemple d’estil gòtic civil català, es transforma en l’escenari ideal on els misteris de la nit, la història que amaguen les seves parets i el joc s’uneixen per fer viure la màgia de Tots Sants d’una manera única i diferent.
Grups de 4 a 6 persones
«El malefici» és una experiència on s’ha de participar en equips de 4 a 6 persones majors de 14 anys, tot i que també hi poden assistir infants de més de 10 si van acompanyats d’adults inscrits en el mateix grup. L’experiència tindrà lloc de 2/4 de 9 a 2/4 d’11 de la nit, amb grups que entraran cada cinc minuts i una durada d’entre 40 i 90 minuts, que dependrà de la destresa dels participants en resoldre els enigmes.
L’activitat, ideada per l’empresa Estrambòtic, té les entrades pràcticament exhaurides. Per tant, qui vulgui viure el misteri de Tots Sants al castell de Balsareny que, per unes hores, tornarà a tenir vida pròpia, haurà d’afanyar-se a adquirir-les.
