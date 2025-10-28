Lleure
Creix l’interès per la Nit del terror de Sant Joan, que aplega 621 visitants en la 21a edició
Sant Joan de Vilatorrada va celebrar el passat dissabte 25 d’octubre la 21a edició de la reconeguda Nit del terror, que va tenir lloc a l’antiga fàbrica de Cal Gallifa del poble. En total van assistir més de 621 persones en els dos passis que es van fer. El primer va començar a les 5 de la tarda i estava enfocat als més petits. L’altra sessió, dirigida al públic adult, va ser a les 8 del vespre. Es tracta d’una activitat organitzada per l’associació teatral Minairons que s’ha consolidat com una de les tradicions prèvies a la festivitat de Tots Sants al municipi bagenc.
