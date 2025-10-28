Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tradició

Els veïns de Sant Fruitós gaudeixen d’una matinal d’oci amb el «Comerç de tardor al carrer»

La xaranga «Buidant la Bota»

La xaranga «Buidant la Bota» / Jaume Grandia

Jaume Grandia / Regió7

Manresa

Sant Fruitós de Bages va organitzar el passat dissabte, com ja és tradició, una nova edició de «Comerç de tardor al carrer». Es tracta d’un esdeveniment organitzat per l’Associació de Comerciants del municipi amb el suport de l’Ajuntament. La matinal freda no va ser obstacle perquè molts veïns i veïnes passessin per les parades que els comerciants locals van muntar al carrer, davant els seus establiments. També hi va participar la xaranga «Buidant la Bota» i una de les novetats va ser l’activitat «Troba l’objecte perdut», adreçada als infants d’entre 2 i 10 anys.

