Monistrol instal·la nous aparells per a exercicis al Passeig de la Canaleta
El parc a l'aire lliure és obert i accessible a tothom
Regio7
L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat ha instal·lat un nou parc d'exercicis a l’aire lliure al Passeig de la Canaleta, un espai destinat a la pràctica esportiva i la promoció d’hàbits saludables. L’àrea està equipada amb estructures metàl·liques resistents per a exercicis de força, equilibri i coordinació. El parc, situat en una zona accessible i oberta a tothom, permet la pràctica d’activitat física gratuïta al llarg de tot l’any i fomenta l’esport a l’espai públic, especialment entre el jovent i els aficionats de l’entrenament funcional.
El nou espai compta amb diversos aparells de gimnàs a l’aire lliure pensats per fomentar l’activitat física de manera suau i accessible per a totes les edats. Entre els elements instal·lats hi ha la press assegut doble, per enfortir braços, espatlles i pectorals; les rodes Tai Chi, que milloren la mobilitat articular i la coordinació de braços i espatlles, un esquiador simple, ideal per treballar el tren inferior i la coordinació general, i uns pedals, que afavoreixen la circulació i enforteixen les cames.
Aquesta instal·lació s'ha promogut conjuntament des del govern municipal del PP i el PSC, a l'oposició.
