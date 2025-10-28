Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Monistrol instal·la nous aparells per a exercicis al Passeig de la Canaleta

El parc a l'aire lliure és obert i accessible a tothom

Imatge del nou parc que s'ha instal·lat

Imatge del nou parc que s'ha instal·lat / Ajuntament de Monistrol

Regio7

Monistrol de Montserrat

L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat ha instal·lat un nou parc d'exercicis a l’aire lliure al Passeig de la Canaleta, un espai destinat a la pràctica esportiva i la promoció d’hàbits saludables. L’àrea està equipada amb estructures metàl·liques resistents per a exercicis de força, equilibri i coordinació. El parc, situat en una zona accessible i oberta a tothom, permet la pràctica d’activitat física gratuïta al llarg de tot l’any i fomenta l’esport a l’espai públic, especialment entre el jovent i els aficionats de l’entrenament funcional.

El nou espai compta amb diversos aparells de gimnàs a l’aire lliure pensats per fomentar l’activitat física de manera suau i accessible per a totes les edats. Entre els elements instal·lats hi ha la press assegut doble, per enfortir braços, espatlles i pectorals; les rodes Tai Chi, que milloren la mobilitat articular i la coordinació de braços i espatlles, un esquiador simple, ideal per treballar el tren inferior i la coordinació general, i uns pedals, que afavoreixen la circulació i enforteixen les cames.

Aquesta instal·lació s'ha promogut conjuntament des del govern municipal del PP i el PSC, a l'oposició.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  2. Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
  3. Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
  4. Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
  5. Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys
  6. La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
  7. La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
  8. David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»

Rutinas de belleza en el extranjero: una de las tendencias de viaje que marcarán 2026

Rutinas de belleza en el extranjero: una de las tendencias de viaje que marcarán 2026

Una investigació d'UManresa demostra que la IA cau en les mateixes contradiccions ètiques que les persones

Una investigació d'UManresa demostra que la IA cau en les mateixes contradiccions ètiques que les persones

Rutinas de belleza en el extranjero: una de las tendencias de viaje que marcarán 2026

Rutinas de belleza en el extranjero: una de las tendencias de viaje que marcarán 2026

Els pescadors de Manresa organitzen una recollida d'escombraries a la riba del Cardener

Els pescadors de Manresa organitzen una recollida d'escombraries a la riba del Cardener

Monistrol instal·la nous aparells per a exercicis al Passeig de la Canaleta

Monistrol instal·la nous aparells per a exercicis al Passeig de la Canaleta

Naixem, vivim, morim

Naixem, vivim, morim

Manresa posarà 40 punts més per aparcar la bici

Manresa posarà 40 punts més per aparcar la bici

Es presenta a Manresa un llibre que repassa les grans amenaces sanitàries a ritme de true crime

Es presenta a Manresa un llibre que repassa les grans amenaces sanitàries a ritme de true crime
Tracking Pixel Contents