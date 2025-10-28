Rescaten una dona després de patir una torçada de peu a Fonollosa
L'accidentada estava fent una ruta per una pista forestal
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimarts a la tarda una dona que ha patit una torçada de peu mentre feia una ruta per una pista forestal, al terme de Fonollosa. L'avís per l'incident s'ha rebut pels volts d'un quart d'onze del matí quan els seus companys han informat que la dona no podia prosseguir la ruta.
Fins al lloc s'hi ha desplaçat una dotació dels Bombers. Després d'una primera atenció al lloc de l'accident, els Bombers l'han acompanyada fins a l'ambulància.
