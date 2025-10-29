Cardona traslladarà la seu de la Policia Local a l’antiga Oficina de Turisme
Amb el canvi, que encara no té data, es busca una major amplitud i discrecionalitat per al servei, que ara s’ubica en unes dependències als baixos de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Cardona preveu traslladar les actuals oficines de la Policia Local, ubicades als baixos de l’edifici consistorial, a l’edifici també de planta baixa on hi havia hagut l’Oficina de Turisme, a l’avinguda del Rastrillo.
Aquest trasllat vindrà a ser com un intercanvi de posicions, tenint en compte que l’Oficina de Turisme va abandonar l’espai que ocupava a l’avinguda del Rastrillo ara fa gairebé un any per situar-se en un nou local a la plaça de la Fira annex al Centre Cardona Medieval, davant de l’Ajuntament i, per tant, de la Policia Local. Ara es farà l’operació inversa aprofitant que aquelles dependències van quedar buides i no s’han tornat a ocupar. Amb aquest canvi, el servei del cos policial guanyarà espai i el seu funcionament no estarà tan directament exposat al públic, de manera que es podran evitar possibles situacions compromeses com pot ser la pràctica d’una detenció enmig d’una festa major amb infants a la plaça, per exemple.
A més, les actuals oficines de la casa consistorial han quedat petites i obsoletes, apunten fonts municipals, i d’aquesta manera guanyaran espai, seguretat i qualitat, amb unes instal·lacions més actualitzades i modernes.
De moment, encara no hi ha una data assignada per al trasllat al nou emplaçament, que probablement també s’haurà d’adequar i sanejar per encabir el nou servei. I és que, a banda de condicionar i equipar el local d’acord amb els nous usos que tindrà, actualment aquestes dependències les fa servir el personal que treballa en les obres de reurbanització que s’estan fent a l’avinguda del Rastrillo, i que encara s’allargaran unes setmanes més. Com a mínim fins que no s’acabin aquests treballs, no s’engegarà el procés per al trasllat que, tanmateix, es podria començar a encarrilar en els pròxims mesos.
