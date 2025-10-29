Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell

La cerimònia de comiat tindrà lloc a les 5 de la tarda, a la parròquia del Borràs

L'accident va tenir lloc al carrer Joaquim Borràs

L'accident va tenir lloc al carrer Joaquim Borràs / G.M.

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

El funeral per Joan Badia Camprubí, el veí de Castellbell mort en un atropellament aquest dilluns al vespre, tindrà lloc aquest dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia del Borràs. Badia, de 60 anys, era molt conegut i estimat al municipi per haver estat a la cuina del restaurant Masia El Casot de Marganell.

L’accident es va produir al carrer Joaquim Borràs, a tocar de l'Ajuntament, a les 5 de la tarda. L’home anava acompanyat d'un menor de 4 anys, que ha sortit il·lès, quan estaven travessant un pas de zebra i van ser atropellats. A causa de l’impacte, la víctima va patir ferides de molta gravetat i va ser traslladada amb helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Tot i que les primeres informacions apuntaven que l’home es trobava en mort cerebral, fonts dels Mossos d'Esquadra han notificat a Regió7 que la víctima va morir ahir al vespre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
  2. Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
  3. L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
  4. La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
  5. La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
  6. Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
  7. Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
  8. David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»

El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell

El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell

La nova il·luminació de Montserrat, en un minut

La nova il·luminació de Montserrat, en un minut

Convoquen una concentració aquest dijous davant de l'institut de Gironella per condemnar l'agressió sexual a una menor

Convoquen una concentració aquest dijous davant de l'institut de Gironella per condemnar l'agressió sexual a una menor

Necrològiques del 30 d'octubre del 2025

Necrològiques del 30 d'octubre del 2025

L'error de tenir espècies exòtiques com a mascotes: Què fer si no es poden mantenir?

L'error de tenir espècies exòtiques com a mascotes: Què fer si no es poden mantenir?

Pressupost per a l’esport central

Pressupost per a l’esport central

Montserrat s'il·lumina de nit amb una nova imatge artística a la plaça i la basílica

Montserrat s'il·lumina de nit amb una nova imatge artística a la plaça i la basílica

Un any de la DANA: emotiu funeral marcat per la tensió i la distància de Mazón

Un any de la DANA: emotiu funeral marcat per la tensió i la distància de Mazón
Tracking Pixel Contents