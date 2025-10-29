El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell
La cerimònia de comiat tindrà lloc a les 5 de la tarda, a la parròquia del Borràs
El funeral per Joan Badia Camprubí, el veí de Castellbell mort en un atropellament aquest dilluns al vespre, tindrà lloc aquest dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia del Borràs. Badia, de 60 anys, era molt conegut i estimat al municipi per haver estat a la cuina del restaurant Masia El Casot de Marganell.
L’accident es va produir al carrer Joaquim Borràs, a tocar de l'Ajuntament, a les 5 de la tarda. L’home anava acompanyat d'un menor de 4 anys, que ha sortit il·lès, quan estaven travessant un pas de zebra i van ser atropellats. A causa de l’impacte, la víctima va patir ferides de molta gravetat i va ser traslladada amb helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Tot i que les primeres informacions apuntaven que l’home es trobava en mort cerebral, fonts dels Mossos d'Esquadra han notificat a Regió7 que la víctima va morir ahir al vespre.
