Montserrat s'il·lumina de nit amb una nova imatge artística a la plaça i la basílica
El nou projecte, que l'Abadia ha estrenat aquest dimecres al vespre, realçarà façanes i balcons amb 27 projectors LED i reduirà el consum actual quasi a la meitat
L'Abadia de Montserrat mostra des d'aquest dimecres una nova il·luminació que ha transformat la imatge exterior nocturna del conjunt monàstic a partir d'un projecte artístic impulsat per la Fundació Endesa. A partir d'ara, la façana principal de la plaça de Santa Maria i els seus balcons, el claustre gòtic, la torre, l'arqueria lateral, i la façana d'entrada la basílica, s'il·luminaran amb 27 projectors LED i 40,5 metres de lluminàries lineals d'alta eficiència. La inauguració oficial s'ha fet aquest vespre amb presència de l'Abat de Montserrat, el P. Manel Gasch; del president d'Endesa i la Fundació Endesa, Juan Sánchez-Calero, de la directora general d'aquesta mateixa Fundació, María Malaxechevarría, i del director d'Endesa a Catalunya, Enric Brazis.
La nova il·luminació, que projecta una imatge de tot el conjunt amb una llum més càlida, pretén ressaltar encara més el valor històric i arquitectònic del conjunt monumental sense desvirtuar-lo del seu entorn, sinó que s'ha mirat d'integrar harmònicament en el paisatge de la muntanya. A més, el nou sistema s'ha programat de tal manera que pugui oferir diferents escenes lumíniques i adaptar la forma i la lluminària a diversos moments litúrgics o esdeveniments especials que hi pugui haver en cada moment al monestir.
Tot plegat, s'ha dissenyat amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, expliquen fonts de la Fundació Endesa. D'aquesta manera, es preveu un estalvi energètic del 41 % respecte al consum actual, equivalent a uns 2.534 kWh anuals, i això evitarà l’emissió a l’atmosfera de 350 kg de CO₂ l'any. Tècnicament, el sistema compta amb quatre circuits elèctrics i un doble control escalonat. N'hi ha un de principal integrat en el sistema de gestió de Montserrat (BMS), que regula l’encesa en funció de l’hora i la llum natural, i un control secundari que ajusta la intensitat i el color de cada projector, oferint les diferents escenes que es vulguin mostrar en cada moment.
En l'acte d'inauguració, Juan Sánchez-Calero ha destacat que “Fundació Endesa considera la cultura com un eix clau i essencial per al ple desenvolupament social", i en aquest sentit, ha afegit que "amb aquesta nova actuació, reafirmem el nostre compromís amb la cura i l’embelliment d’aquest símbol patrimonial i religiós català, alhora que en millorem l’eficiència energètica”. Des de la Fundació, recorden que aquesta és la tercera intervenció que impulsa al monestir de Montserrat, després de les actuacions executades entre el 2009 i el 2013 a l’Altar Major, la nau central i les capelles laterals de la basílica, i ara ha volgut renovar el seu compromís amb el monestir. Fora d'aquest àmbit, la Fundació Endesa ha desenvolupat més de 80 projectes d’il·luminació artística a Catalunya, com el Palau de la Música Catalana o la Basílica de la Sagrada Família.
Al seu torn, el l’Abat de Montserrat, el P. Josep Maria Gasch, ha parlat de la llum com “un art que s’uneix a l’art secular de Montserrat”, i com a símbol de modernitat: “Parlar de llum no és antic, i fins i tot la Rosalia li ha posat Lux al seu nou disc”. Ha agraït la iniciativa de la Fundació Endesa en la nova il.luminació “que és una aposta patrimonial, i que servirà per senyalar aquesta basílica com a lloc on arriben els pelegrins, i on resguardem la Mare de Déu”.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»