El projecte pedagògic que acull l'institut de Sant Fruitós: Realitat virtual per descobrir el patrimoni català
El Gerbert d’Aurillac és un dels primers centres que rep la iniciativa innovadora per apropar els monuments catalans a l’alumnat de secundària a través d’un experiència immersiva
«Viure la història és la millor manera de conèixer-la. Protagonitzar-la, la millor manera d’entendre-la». Aquesta és la carta de presentació del projecte «Els ulls de la història». I això és, precisament, el que fan aquests dies els alumnes de primer i segon d’ESO de l’Institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages, un dels primers centres a acollir aquesta iniciativa pedagògica, que viatjarà per una vuitantena d’instituts del país. Es tracta d'un projecte de realitat virtual que apropa el patrimoni català mitjançant una experiència immersiva. D’aquesta manera, l’alumnat s’endinsa en primera persona en monuments com la Cartoixa d’Escaladei, el centre romànic de la Vall de Boí, o el castell de Miravet.
Amb una fusió entre l’educació, la cultura i la tecnologia els monuments catalans entren aquest curs als centres educatius de secundària. A través de la recreació de quatre conjunts monumentals, l’alumnat pot treballar diverses cronologies, des de la prehistòria fins al segle XIX. Actualment, es pot escollir entre quatre experiències didàctiques, una per cada monument: el Conjunt rupestre de la Roca dels Moros del Cogul, la Cartoixa d’Escaladei, el Centre del romànic de la Vall de Boí i pròximament el Castell de Miravet i Sant Pere de Rodes.
Per grups reduïts l’alumnat es posa les ulleres de realitat virtual entra a la sala, instal·lada al gimnàs del centre, i se submergeix en la història on esdevé un dels seus protagonistes. Entrar al despatx del descobridor del conjunt rupestre de la Roca dels Moros del Cogul, fer una pintura rupestre amb les pròpies mans o passejar per un paisatge prehistòric són algunes de les experiències que els alumnes de primer d’ESO del Gerbert d’Aurillac experimenten aquesta setmana. Els de segon, viatgen virtualment fins a la Vall de Boí i es mimetitzen amb el romànic català.
«La resposta de l'alumnat és espectacular»
Josep Presas, docent de ciències socials, veu el projecte, com «un complement ideal per l’ensenyament que fem a l’aula» i assegura que està sent «una experiència molt positiva i la resposta de l’alumnat és espectacular». El docent assegura que «les propostes encaixen molt bé amb el currículum i estan molt ben plantejades i contextualitzades» i és una bona manera d’accedir «al ric patrimoni cultural que tenim i que a vegades tenim dificultat per visitar-lo». El projecte també va acompanyat d’uns dossiers per treballar a l’aula abans i després de l’experiència en la instal·lació.
Aquesta experiència didàctica s’emmarca dins «Els ulls de la història. Una mirada immersiva sobre el patrimoni català», un projecte del Departament de Cultura impulsat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i la col·laboració del Departament d’Educació i Formació professional. El projecte aposta per crear nous relats sobre el llegat patrimonial i transmetre’ls des d’una visió transformadora, basada en una experiència, tant individual com col·lectiva, mitjançant recursos analògics i digitals, incrementant la vivencialitat i l’impacte de l’experiència.
La directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Saray Gómez, qualifica l’experiència com «una gran oportunitat per apropar el patrimoni cultural a través de situacions d’aprenentatge vinculades al currículum». Per Gómez aquestes activitats tenen com a gran al·licient que «són molt vivencials i més motivacionals per l’alumnat i això al final impacta amb la seva participació real i activa». En la mateixa línia, el director dels Serveis Territorials de Cultura, Xavier Cano, assegura que el projecte és un exemple de l’objectiu de la conselleria per «enfortir la presència de la cultura i les arts en l’ensenyament» apropant el patrimoni d’una manera «planera, agradable i divertida».
Amb l’objectiu de socialitzar el patrimoni arreu del territori, «Els ulls de la història» gira al voltant de tres eixos: noves museografies i experiències de realitat virtual als monuments; el nou espai de promoció territorial ‘Espai Moja’ situat al Palau Moja de Barcelona; i la proposta educativa «Els ulls de la història. L’experiència didàctica», adreçada als centres de secundària de Catalunya i que aquests dies és a l’institut de Sant Fruitós.
Aquest curs han sol·licitat l’experiència una vuitantena de centres educatius de secundària. A la comarca del Bages, a banda de Sant Fruitós, la iniciativa viatjarà també a Balsareny i Avinyó; al Berguedà ho farà a Berga i Puig-reig, i al Solsonès ja ha passat per Sant Llorenç i també anirà a Solsona. D’aquesta manera, un total de 1.400 alumnes de secundària de les comarques centrals podran beneficiar-se d’aquest recurs pedagògic innovador que, com una declaració d'intencions, cita a Benjamin Franklin: «Explica-m’ho i ho oblidaré; ensenya-m’ho i ho recordaré, fes-me’n partícip i ho aprendré».
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»