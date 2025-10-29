Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós impulsa una aplicació mòbil per compartir trajectes en cotxe a les Brucardes

L’aplicació, ja disponible per a dispositius Android i iOS, es pot descarregar gratuïtament

Vista general d'un dels carrers de la urbanització de les Brucardes de Sant Fruitós

Vista general d'un dels carrers de la urbanització de les Brucardes de Sant Fruitós / ARXIU

David Bricollé

David Bricollé

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa una nova aplicació mòbil gratuïta, amb la qual vol facilitar que els veïns i veïnes de Les Brucardes puguin compartir trajectes en vehicle privat per anar i tornar entre la urbanització i el nucli urbà.

Aquesta proposta va ser la iniciativa guanyadora dels pressupostos participatius de 2024 a la urbanització, i ara es fa realitat amb una eina senzilla, accessible i pràctica per fomentar la mobilitat col·laborativa i sostenible entre els residents.

L’aplicació, ja disponible per a dispositius Android i iOS, es pot descarregar gratuïtament a les plataformes habituals cercant ‘Brucardes Mobilitat’. Un cop descarregada, cal registrar-se una única vegada, i a partir d’aquí ja es pot començar a utilitzar. A través de la pantalla principal, els usuaris poden oferir trajectes amb el seu vehicle, indicant el dia, hora i places disponibles. També sol·licitar plaça en trajectes oferts per altres usuaris, en cas de no disposar de vehicle.

Un cop la plaça està reservada, conductor i passatger poden obrir un xat privat per acordar el lloc de trobada i altres detalls pràctics del desplaçament. Tots els trajectes oferts mitjançant l'aplicació són totalment gratuïts.

Per tal que tots els veïns i veïnes del municipi que en vulguin fer ús tinguin tots els detalls del seu funcionament, es durà a terme una reunió informativa el pròxim dimecres 5 de novembre a les 8 del vespre al Casal d’Entitats. Durant la trobada tothom qui ho necessiti també rebrà assistència per a descarregar-la i registrar-se.

Notícies relacionades i més

Amb aquesta nova eina, l’Ajuntament vol afavorir l’estalvi, la sostenibilitat i les xarxes de col·laboració veïnal i donar resposta a una demanda sorgida directament de la ciutadania.

