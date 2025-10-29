Sant Fruitós impulsa una aplicació mòbil per compartir trajectes en cotxe a les Brucardes
L’aplicació, ja disponible per a dispositius Android i iOS, es pot descarregar gratuïtament
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa una nova aplicació mòbil gratuïta, amb la qual vol facilitar que els veïns i veïnes de Les Brucardes puguin compartir trajectes en vehicle privat per anar i tornar entre la urbanització i el nucli urbà.
Aquesta proposta va ser la iniciativa guanyadora dels pressupostos participatius de 2024 a la urbanització, i ara es fa realitat amb una eina senzilla, accessible i pràctica per fomentar la mobilitat col·laborativa i sostenible entre els residents.
L’aplicació, ja disponible per a dispositius Android i iOS, es pot descarregar gratuïtament a les plataformes habituals cercant ‘Brucardes Mobilitat’. Un cop descarregada, cal registrar-se una única vegada, i a partir d’aquí ja es pot començar a utilitzar. A través de la pantalla principal, els usuaris poden oferir trajectes amb el seu vehicle, indicant el dia, hora i places disponibles. També sol·licitar plaça en trajectes oferts per altres usuaris, en cas de no disposar de vehicle.
Un cop la plaça està reservada, conductor i passatger poden obrir un xat privat per acordar el lloc de trobada i altres detalls pràctics del desplaçament. Tots els trajectes oferts mitjançant l'aplicació són totalment gratuïts.
Per tal que tots els veïns i veïnes del municipi que en vulguin fer ús tinguin tots els detalls del seu funcionament, es durà a terme una reunió informativa el pròxim dimecres 5 de novembre a les 8 del vespre al Casal d’Entitats. Durant la trobada tothom qui ho necessiti també rebrà assistència per a descarregar-la i registrar-se.
Amb aquesta nova eina, l’Ajuntament vol afavorir l’estalvi, la sostenibilitat i les xarxes de col·laboració veïnal i donar resposta a una demanda sorgida directament de la ciutadania.
