Sant Fruitós incorpora tres noves màquines escombradores

El consistori vol reforçar d’aquesta manera el servei de neteja viària

Representants de l'Ajuntament i de l'empresa amb les noves màquines, sota el Cobert de la Màquina de Batre / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

Regió7

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha incorporat aquest mes d’octubre tres noves màquines escombradores destinades a la neteja de la via pública, dins el marc del nou servei que es desenvolupa al municipi a càrrec de l’empresa Servitransfer.

Les tres noves màquines se sumen a la que ja es va adquirir fa dos anys, ampliant així la flota municipal destinada a la neteja viària.

A més, segons han informat fonts municipals, pròximament s’incorporaran dos nous camions que completaran la renovació i modernització del servei, per tal de mantenir més net l’entorn urbà.

