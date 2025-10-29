Sant Fruitós incorpora tres noves màquines escombradores
El consistori vol reforçar d’aquesta manera el servei de neteja viària
Regió7
Sant Fruitós de Bages
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha incorporat aquest mes d’octubre tres noves màquines escombradores destinades a la neteja de la via pública, dins el marc del nou servei que es desenvolupa al municipi a càrrec de l’empresa Servitransfer.
Les tres noves màquines se sumen a la que ja es va adquirir fa dos anys, ampliant així la flota municipal destinada a la neteja viària.
A més, segons han informat fonts municipals, pròximament s’incorporaran dos nous camions que completaran la renovació i modernització del servei, per tal de mantenir més net l’entorn urbà.
