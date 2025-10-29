Dol
Sant Joan fa una missa en record de Montse Vendrell Clotet
Regió7
Manresa
La parròquia de Sant Joan de Vilatorrada va celebrar una missa en record de Montse Vendrell Clotet, una infatigable viatgera i muntanyenca que va perdre la vida el 2020 a l’edat dels 56 anys. Els pares, amics, companys i familiars van assistir a la cerimònia.
