Dol

Sant Joan fa una missa en record de Montse Vendrell Clotet / Arxiu particular

Regió7

Manresa

La parròquia de Sant Joan de Vilatorrada va celebrar una missa en record de Montse Vendrell Clotet, una infatigable viatgera i muntanyenca que va perdre la vida el 2020 a l’edat dels 56 anys. Els pares, amics, companys i familiars van assistir a la cerimònia.

Joan Carles I espera tornar a Espanya i reivindica la seva herència: «La democràcia no va caure del cel»

