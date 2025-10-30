Cardona congela les taxes i impostos municipals i no apuja la taxa de residus
Les noves ordenances mantenen igual totes les taxes excepte l’IBI, que s’incrementa el 2,5%
Regió7
El ple de l’Ajuntament de Cardona ha aprovat, aquest dimecres i en sessió extraordinària, les ordenances fiscals per a l’exercici 2026, amb els sis vots a favor de l’equip de govern (ERC) i els vots en contra de l'oposició (3 del PSC i 1 de Junts). El consistori congela les taxes i impostos municipals a excepció de l’IBI, que s’incrementa un 2,5% a causa de l’IPC. D’altra banda, no s’apuja la taxa de residus.
L’alcaldessa, Lluïsa Aliste, destaca «la bona situació financera que gaudeix l’Ajuntament» i justifica la decisió de «congelar totes les taxes i impostos, a excepció de l’IBI» per «no apujar la pressió fiscal a la ciutadania». La regidora d’Hisenda i primera tinent d’alcaldia, Helena Arnaste, ha explicat que a les ordenances del 2026 «s’actualitza l’IBI amb un 2,5%», un percentatge per sota de l’IPC anual que es preveu de més d’un 3%, justificat per «l’increment de les despeses existents amb relació als costos energètics, de personal, i béns i serveis que es contracten des de l’Ajuntament».
El govern municipal manté totes les bonificacions dels grans impostos, com ara en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): la bonificació del 75% per a la rehabilitació integral d’un edifici, façanes, cobertes, i cases i masies. També s’inclou el 50% per rehabilitació d’habitatges durant 4 anys que se cedeixin a la borsa de lloguer, i bonificacions per instal·lacions de sistemes d’aprofitament tèrmic o plaques solars.
Les ordenances fiscals per l’any 2026 recullen, com a novetat, la reducció de la taxa per ocupació de les parades de mercat, «com una acció més a favor del desenvolupament econòmic del municipi i en la promoció del seu mercat setmanal», apunta el consistori.
Pel que fa a l’activitat empresarial, es mantenen les bonificacions per l’impost ICIO del 50% per construccions industrials i comercials, i un 75% per noves empreses al polígon industrial La Cort II. Respecte a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) es manté la bonificació del 20% per posar en indefinits la meitat de la plantilla, així com el 50% per una nova activitat empresarial. A proposta del teixit empresarial local, no es modifica el gravamen diferenciat per a ús comercial o industrial, que es manté en el 0,907
L’oposició vota en contra
Les noves ordenances van tenir el vot contrari de l’oposició. El portaveu de Junts per Cardona, Josep Francesc Bonfil, va remarcar que «hi ha hagut molt poc marge per esmenar i acordar canvis» i va afegir al debat que «proposem un IBI moderat i condicionat a eficiència: si es gasta millor, no cal incrementar-lo. I això és responsabilitat política». El regidor de Junts va anunciar el seu vot negatiu justificant que «les ordenances presentades augmenten la pressió fiscal a la ciutadania i no hi ha indicador d’estalvis ni una revisió seriosa de la despesa» i va afegir que «és un sí a la gestió eficient, a la col·laboració i a la transparència».
El portaveu del PSC, Ferran Verdejo, al seu torn de paraula, va defensar que «són unes ordenances de mínims». Verdejo va justificar el vot en contra del grup socialista davant «l’augment transversal dels preus, que és la forma menys redistributiva» i va manifestar «la poca ambició del govern local i els incompliments reiterats en matèria econòmica amb el grup socialista». També lamentava el «poc marge que ha tingut l’oposició d’haver pogut mirar les dades i negociar les ordenances».
Taxa de residus variable
En relació amb la taxa d’escombraries, l’alcaldessa Lluïsa Aliste va remarcar que «el govern municipal no l’incrementa d’acord amb el compromís adquirit», i va recordar que «l’any passat es va proposar un sistema nou amb la incorporació de la taxa variable que es cobrarà el primer trimestre del 2026», un sistema que permetrà l’Ajuntament complir amb la directriu europea que la ciutadania ha de passar a assumir el 100% de la despesa del servei de recollida de residus i penalitzar qui no recicla.
Sobre aquest punt, el govern municipal va posar en relleu que aquest 2025 s’han solucionat més de 200 instàncies presentades per la ciutadania susceptibles d’haver de pagar la part variable. «Cal continuar donant aquesta flexibilitat als ciutadans i anar millorant les dades», va remarcar l’alcaldessa.
Cardona compta amb una quota variable, des d’aquest any, per tal que aquells ciutadans que no participen o incompleixen el sistema de recollida selectiva de residus siguin penalitzats (i no tot el conjunt de la població).
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»