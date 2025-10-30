Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La marxa contra el càncer de Castellbell i el Vilar recapta 1.460 euros

La marxa contra el càncer de Castellbell i el Vilar va superar el centenar de participants i una recaptació total de 1.460 euros que es destinaran a la investigació de la malaltia. La caminada popular de set quilòmetres va resseguir l’itinerari circular de la Ruta del Romànic Montserratí.

