Solidaritat
La marxa contra el càncer de Castellbell i el Vilar recapta 1.460 euros
Regió7
Manresa
La marxa contra el càncer de Castellbell i el Vilar va superar el centenar de participants i una recaptació total de 1.460 euros que es destinaran a la investigació de la malaltia. La caminada popular de set quilòmetres va resseguir l’itinerari circular de la Ruta del Romànic Montserratí.
