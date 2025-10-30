Sant Fruitós de Bages dona el tret de sortida al cicle de marxa nòrdica amb 160 participants
Es preveuen tres passejades més aquesta temporada, a Santa Coloma de Gramenet, Vallromanes, i Vilanova del Camí
Sant Fruitós de Bages ha donat el tret de sortida aquest dijous a la primera de les passejades del cicle de marxa nòrdica d'aquesta temporada, i que ha comptat amb la participació de 160 persones.
La sortida s’ha iniciat a les 10 del matí des del Nexe-Espai de Cultura, on l’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, ha donat la benvinguda al grup. Abans de començar la caminada, els participants han realitzat una sessió d’escalfament i estiraments dirigida per Gisela Baraldés.
L’itinerari ha transcorregut en direcció al bosc pla, per baixar cap al riu i resseguir el camí fins al monestir de Sant Benet., i la tornada s’ha fet pel camí paisatgístic després d'una breu visita al monestir.
El calendari de les pròximes trobades es reprendrà el 22 de gener, amb una caminada Santa Coloma de Gramenet, i també se'n faran l'11 de febrer a Vallromanes i el 15 de març a Vilanova del Camí. Precisament, la marxa nòrdica d'aquest dijous a Sant Fruitós, ha comptat amb diversos participants d'aquests municipis.
La participació en aquestes sortides és gratuïta, però cal fer una inscripció prèvia a l’àrea d’esports de l'Ajuntament, al carrer Padró, 72, com a mínim dues setmanes abans de cada sortida.
