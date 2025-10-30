Sant Fruitós constitueix el Consell d’Infants per aquest curs escolar
Una vintena de nens i nenes de 5è i 6è de primària de les escoles del municipi representaran els interessos dels seus companys i companyes
Regió7
Una vintena de nens i nenes de 5è i 6è de primària de les escoles del municipi han participat aquest dimarts en el Ple de constitució del Consell d’Infants de Sant Fruitós de Bages per al curs 2025-2026. Els participants han estat escollits pels seus companys de classe per representar-los en les sessions de treball que es duran a terme al llarg del curs.
L’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, i el regidor d’Ensenyament, David Serrano, han donat la benvinguda als nous representants a la sala de plens de l’Ajuntament. Durant l’acte, els consellers i conselleres que aquest any ja cursen 1r d’ESO i deixen el càrrec han compartit amb els assistents les conclusions del treball fet el curs passat, centrat en la temàtica del respecte. L’alcalde i el regidor han aprofitat l’ocasió per agrair la tasca desenvolupada durant els darrers dos anys pels consellers i conselleres sortints.
Tot seguit, s’ha donat la benvinguda als nous membres del Consell d’Infants 2025-2026: Neret Blanco Payàs, David Salvans Duarri, Kossai El M’Rabet, Ivet Sola Pedrals, Leo Fernández García, Anna Fernández Tena, Juan Castellón del Sar, Mia Tripiana Artero, Xènia Cabello Cabello, Núria Gómez Moral, Ivet Giménez Moreno, Lia Alcaide Pérez, Àsia Mancera Sagués, Abril Sabata Aloy, Gemma Rojas Ramon, Júlia Adan Ribas, Carlota Monrós Martínez i Noha Moya Gallego.
En aquesta primera sessió, l’alcalde els ha encarregat treballar al voltant del tema «l’educació per la pau», una qüestió de gran rellevància en l’actualitat. A més, el Consell d’Infants de Sant Fruitós de Bages participarà en diverses trobades conjuntes amb els consells d’infants d’altres municipis de la comarca, on aquest curs es treballarà la temàtica «educació audiovisual i desinformació».
El Consell d’Infants es reunirà periòdicament per avançar i treballar diferents propostes de l’encàrrec fet per l’alcalde. Des de l’Ajuntament es considera que aquest òrgan «és una eina essencial per fomentar la participació i la implicació dels infants en la vida pública del municipi».
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»