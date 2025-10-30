Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós organitza una sortida per conèixer Sant Iscle i la Séquia

És la proposta mensual d'excursions que munta l'Ajuntament per conèixer el patrimoni local, i que tindrà lloc el diumenge 9 de novembre

Una matge de Sant Iscle, amb la Séquia, al seu pas pel terme de Sant Fruitós

Una matge de Sant Iscle, amb la Séquia, al seu pas pel terme de Sant Fruitós / Ajuntament de Sant Fruitós

Regio7

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages proposa una nova sortida de descoberta del patrimoni local que, en aquesta ocasió, permetrà conèixer Sant Iscle i la Séquia. L’activitat tindrà lloc el diumenge 9 de novembre i s’emmarca dins del cicle de sortides mensuals impulsades pel consistori.

La ruta serà circular, a peu i d’uns 9 quilòmetres de recorregut, amb sortida a les 9 del matí des de la plaça de l’Església. Es tracta d’una proposta ideal per gaudir del paisatge, la natura i la història del municipi, en una jornada pensada per a tots els públics.

Les persones interessades poden inscriure’s a través del següent enllaç https://forms.gle/WcsEbq9HqymHT3Jh9 o presencialment a l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, ubicada al Nexe – Espai de Cultura.

Aquesta activitat està organitzada per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb la col·laboració del Grup Excursionista Posa’t en Marxa i el Col·lectiu de Recerca Històrica.

