Sant Fruitós organitza una sortida per conèixer Sant Iscle i la Séquia
És la proposta mensual d'excursions que munta l'Ajuntament per conèixer el patrimoni local, i que tindrà lloc el diumenge 9 de novembre
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages proposa una nova sortida de descoberta del patrimoni local que, en aquesta ocasió, permetrà conèixer Sant Iscle i la Séquia. L’activitat tindrà lloc el diumenge 9 de novembre i s’emmarca dins del cicle de sortides mensuals impulsades pel consistori.
La ruta serà circular, a peu i d’uns 9 quilòmetres de recorregut, amb sortida a les 9 del matí des de la plaça de l’Església. Es tracta d’una proposta ideal per gaudir del paisatge, la natura i la història del municipi, en una jornada pensada per a tots els públics.
Les persones interessades poden inscriure’s a través del següent enllaç https://forms.gle/WcsEbq9HqymHT3Jh9 o presencialment a l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, ubicada al Nexe – Espai de Cultura.
Aquesta activitat està organitzada per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb la col·laboració del Grup Excursionista Posa’t en Marxa i el Col·lectiu de Recerca Històrica.
