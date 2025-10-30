Sant Joan promourà la importància de conservar i rehabilitar edificis amb una exposició
Es podrà veure fins al 28 de novembre a la biblioteca Cal Gallifa
Regio7
Fomentar la cultura de la recuperació d’edificis i sensibilitzar sobre la importància de rehabilitar-los. És l'objectiu de l'exposició "ReHabilitem", una mostra itinerant impulsada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte REHABILITA, coordinat pel Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb), que aquest divendres arribarà a Sant Joan de Vilatorrada, on es podrà visitar fins al 28 de novembre a la biblioteca Cal Gallifa.
La mostra dona resposta, de manera interactiva i sensorial, a preguntes sobre què és i per què cal rehabilitar, com convé fer-ho o de quins ajuts disposen les administracions, entre altres qüestions d’interès per a ciutadania i professionals. Està formada per dos panells, un dels quals ensenya els principals problemes o mancances dels habitatges existents i com amb algunes pautes de millora o rehabilitació mínimes es poden aconseguir grans beneficis particulars i col·lectius. L’altre panell explica el procés de rehabilitació i quin suport ofereixen tant les administracions públiques com el sector professional específic.
L’exposició “ReHabilitem” viatja en itinerància per la província de Barcelona des de l’any 2022. Abans d’arribar a Sant Joan de Vilatorrada, ha fet parada enguany a Vilafranca del Penedès, Begues, Mollet del Vallès, Rubí, Berga, Molins de Rei, Caldes de Montbui i el Prat de Llobregat; i a partir del 28 de novembre farà parada a Terrassa fins al 8 de gener de 2026. La poden sol·licitar tots els ens locals de la demarcació, preferentment els que gestionen programes de rehabilitació i millora energètica del parc d’habitatges, sobretot si s’emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.
