Santpedor celebra Tots Sants amb un taller de castanyes i una visita a l’Ermita de Sant Francesc
Les activitats coincideixen amb el Mercat de Proximitat i el Mercat de la Rampoina
Regió7
L’Ajuntament de Santpedor ha organitzat un taller de manualitats de castanyes per aquest dissabte 1 de novembre, coincidint amb la celebració de Tots Sants i de la festa de la Castanyada, en el marc del 'Dissabtes de plaça', que organitza cada primer dissabte de mes.
El taller serà a les 11 del matí a la plaça Gran U d’Octubre, és gratuït i no cal inscripció prèvia. No hi faltaran el Mercat de Proximitat i el Mercat de la Rampoina que es fan de 10 a dues a la mateixa plaça i que, per aquesta edició, comptarà amb la venda de castanyes a càrrec de l'Esplai Geps de Santpedor. A les 12 del migdia, hi haurà una exhibició de dansa del Casal Cultural Dansaires Manresans i a la una l’actuació de DJ Boite Lennon.
Paral·lelament, l'Ajuntament també ha organitzat la visita a l'Ermita de Sant Francesc per aquest primer dissabte de mes a les 10 del matí, a càrrec de la historiadora Mireia Vila Cortina. La visita és gratuïta i cal inscripció prèvia a través del web de l'Ajuntament.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- La presència de piquets per la vaga del metall altera la mobilitat als principals polígons del Bages
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- Els rostres de l’abandonament escolar: «Acabes renunciant per no endeutar els teus pares o per no saber on acudir»
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor