Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Santpedor celebra Tots Sants amb un taller de castanyes i una visita a l’Ermita de Sant Francesc

Les activitats coincideixen amb el Mercat de Proximitat i el Mercat de la Rampoina

La diada de Tots Sants coincidirà amb els 'Dissabtes de plaça'

La diada de Tots Sants coincidirà amb els 'Dissabtes de plaça' / Ajuntament de Santpedor

Regió7

Santpedor

L’Ajuntament de Santpedor ha organitzat un taller de manualitats de castanyes per aquest dissabte 1 de novembre, coincidint amb la celebració de Tots Sants i de la festa de la Castanyada, en el marc del 'Dissabtes de plaça', que organitza cada primer dissabte de mes. 

El taller serà a les 11 del matí a la plaça Gran U d’Octubre, és gratuït i no cal inscripció prèvia. No hi faltaran el Mercat de Proximitat i el Mercat de la Rampoina que es fan de 10 a dues a la mateixa plaça i que, per aquesta edició, comptarà amb la venda de castanyes a càrrec de l'Esplai Geps de Santpedor. A les 12 del migdia, hi haurà una exhibició de dansa del Casal Cultural Dansaires Manresans i a la una l’actuació de DJ Boite Lennon.

Paral·lelament, l'Ajuntament també ha organitzat la visita a l'Ermita de Sant Francesc per aquest primer dissabte de mes a les 10 del matí, a càrrec de la historiadora Mireia Vila Cortina. La visita és gratuïta i cal inscripció prèvia a través del web de l'Ajuntament.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
  2. La presència de piquets per la vaga del metall altera la mobilitat als principals polígons del Bages
  3. Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
  4. La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
  5. Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central
  6. Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
  7. Els rostres de l’abandonament escolar: «Acabes renunciant per no endeutar els teus pares o per no saber on acudir»
  8. L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor

Sant Andreu Salut reuneix a Manresa experts en demències

Sant Andreu Salut reuneix a Manresa experts en demències

Joan García accelera la seva tornada i podria jugar abans de l’aturada internacional

Joan García accelera la seva tornada i podria jugar abans de l’aturada internacional

La Sagrada Família col·loca el primer element de la creu a la torre de Jesucrist

La Sagrada Família col·loca el primer element de la creu a la torre de Jesucrist

Famílies de Gironella es concentren davant de l'institut per condemnar l'agressió sexual a una menor: "Ens preocupa que torni a passar"

Famílies de Gironella es concentren davant de l'institut per condemnar l'agressió sexual a una menor: "Ens preocupa que torni a passar"

Dos anys de presó per un tuitaire que va animar a "perseguir" la família que volia més castellà a l'escola de Canet

Dos anys de presó per un tuitaire que va animar a "perseguir" la família que volia més castellà a l'escola de Canet

Milers de treballadors del metall tornen als carrers de Barcelona per exigir a la patronal “asseure’s a negociar”

Milers de treballadors del metall tornen als carrers de Barcelona per exigir a la patronal “asseure’s a negociar”

Santpedor celebra Tots Sants amb un taller de castanyes i una visita a l’Ermita de Sant Francesc

Santpedor celebra Tots Sants amb un taller de castanyes i una visita a l’Ermita de Sant Francesc

S’estabilitza un talús que va quedar afectat per una esllavissada a Guixers

S’estabilitza un talús que va quedar afectat per una esllavissada a Guixers
Tracking Pixel Contents