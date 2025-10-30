Tradició
Santpedor torna a celebrar el Correllengua amb la participació d’entitats del poble i voluntaris
Regió7
Manresa
Santpedor va tornar a celebrar el Correllengua amb la participació d’entitats del poble i persones voluntàries amb una jornada durant tot el diumenge com a punt àlgid de la celebració. Les activitats de diumenge van incloure la cercavila del Bou Brufat, «Rondalles i llegendes de Santpedor», una cantada amb les corals santpedorenques de la Llar d’Avis Ca l’Arola, L’Escriny i Cor de Teies, la diada castellera amb els Castellers de Santpedor amb els Minyons de Santa Cristina d’Aro i els Castellers del Lluçanès, un dinar popular i concert.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- La presència de piquets per la vaga del metall altera la mobilitat als principals polígons del Bages
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- Els rostres de l’abandonament escolar: «Acabes renunciant per no endeutar els teus pares o per no saber on acudir»
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor