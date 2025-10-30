Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Santpedor torna a celebrar el Correllengua amb la participació d'entitats del poble i voluntaris / Ajuntament de Santpedor

Santpedor va tornar a celebrar el Correllengua amb la participació d’entitats del poble i persones voluntàries amb una jornada durant tot el diumenge com a punt àlgid de la celebració. Les activitats de diumenge van incloure la cercavila del Bou Brufat, «Rondalles i llegendes de Santpedor», una cantada amb les corals santpedorenques de la Llar d’Avis Ca l’Arola, L’Escriny i Cor de Teies, la diada castellera amb els Castellers de Santpedor amb els Minyons de Santa Cristina d’Aro i els Castellers del Lluçanès, un dinar popular i concert.

