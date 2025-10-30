Lleure
Súria clou la Setmana de la Gent Gran amb un concorregut dinar i una actuació musical
Regió7
Manresa
La Setmana de la Gent Gran de Súria va acabar el passat diumenge 26 d’octubre amb un dinar i una actuació musical a la pista del barri de Salipota. L’àpat va aplegar prop d’una vuitantena de persones al local de la pista de Salipota. L’organització de la Setmana de la Gent Gran va anar a càrrec de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Súria i del Consell Municipal de la Gent Gran, amb l’objectiu d’oferir un conjunt d’activitats atractives per a aquest col·lectiu. El programa d’activitats de la Setmana de la Gent Gran es va iniciar el passat dilluns 20 d’octubre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- La presència de piquets per la vaga del metall altera la mobilitat als principals polígons del Bages
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- Els rostres de l’abandonament escolar: «Acabes renunciant per no endeutar els teus pares o per no saber on acudir»
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor