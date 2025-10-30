Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lleure

Súria clou la Setmana de la Gent Gran amb un concorregut dinar i una actuació musical

Súria clou la Setmana de la Gent Gran amb un concorregut dinar i una actuació musical

Súria clou la Setmana de la Gent Gran amb un concorregut dinar i una actuació musical / Ajuntament de Súria

Regió7

Manresa

La Setmana de la Gent Gran de Súria va acabar el passat diumenge 26 d’octubre amb un dinar i una actuació musical a la pista del barri de Salipota. L’àpat va aplegar prop d’una vuitantena de persones al local de la pista de Salipota. L’organització de la Setmana de la Gent Gran va anar a càrrec de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Súria i del Consell Municipal de la Gent Gran, amb l’objectiu d’oferir un conjunt d’activitats atractives per a aquest col·lectiu. El programa d’activitats de la Setmana de la Gent Gran es va iniciar el passat dilluns 20 d’octubre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents