El conseller Espadaler i la consellera Niubó visiten el Centre de Formació d’Adults de Lledoners
Prop de 800 alumnes diferents han cursat estudis al CFA Carme Karr durant el 2025
Regió7
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, han visitat aquest divendres el Centre de Formació d’Adults (CFA) Carme Karr, ubicat al Centre Penitenciari de Lledoners, per conèixer de primera mà la tasca educativa que s’hi desenvolupa i posar en valor el paper de l’educació en la reinserció social de les persones privades de llibertat. Durant la visita, els consellers han recorregut les instal·lacions de l’Àrea Educativa, incloent l’escola, la biblioteca, la ciberaula, el taller de ceràmica i el taller de fotografia.
Prop de 800 alumnes diferents han cursat estudis
El Centre de Formació d’Adults (CFA) Carme Karr va ser inaugurat l’octubre de 2008, coincidint amb la posada en funcionament del centre penitenciari. Actualment compta amb una plantilla de 20 professionals: 13 mestres d’educació primària, 6 professors de secundària i un auxiliar administratiu. El funcionament del CFA és equiparable al d’un centre de formació d’adults de la comunitat, amb un equip directiu propi format per una directora docent, un cap d’estudis i un secretari.
El centre ofereix una àmplia i diversa oferta formativa, adaptada a les necessitats dels interns. Aquesta inclou ensenyaments inicials i bàsics (alfabetització, llengües i informàtica), formació instrumental, educació secundària, programes de preparació per a les proves d’accés, estudis superiors a distància (cicles formatius, batxillerat i universitat), així com programes de competències digitals per a la societat de la informació. Al llarg del 2025, un total de 787 alumnes diferents han passat per les seves aules.
El 79% de la població penitenciària no té acreditada l’educació obligatòria
En total a les presons catalanes hi ha nou centres de formació d’adults (CFA), on treballen més de 160 docents (mestres i professors), que són els que ofereixen formació als interns durant el curs lectiu. Aquests centres són molt semblants a les escoles d’adults ordinàries i tenen una oferta educativa similar.
A Catalunya, el 79% de la població penitenciària en règim ordinari i tancat no té acreditada l’educació secundària obligatòria, una dada que evidencia una bretxa educativa de més de 36 punts respecte al conjunt de la població. Davant d’aquesta realitat, les escoles de formació d’adults dels centres penitenciaris acullen cada any més de 4.000 interns, el que representa entre el 50 i el 60% del total. D’aquests, uns 2.800 segueixen formació instrumental en quatre nivells, des de l’alfabetització fins a la preparació per a l’ESO, i un 42% cursa directament l’ESO per a adults.
A la visita també hi han assistit la secretària de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Elena Pérez; el director general d’Afers Penitenciaris, Domingo Estepa; l’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou; la directora dels Serveis Territorials del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica a la Catalunya Central, Gemma Cruz; el director del centre, David García Caamaño; la directora general d’Alumnat, Gemma Verdés; el director general de Formació Professional, Ricard Coma Montoro; i la directora de Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional a la Catalunya Central, Saray Gómez Ortiz.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell