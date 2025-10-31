Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un cotxe s'incendia a la C-16, a l'entrada de Balsareny

El conductor del turisme no ha resultat ferit en l'incident, que tampoc provoca afectacions sobre el trànsit

L'accés sud a Balsareny per la C-16

L'accés sud a Balsareny per la C-16 / GSV

Enric Badia

Andrea Izquierdo

Manresa

Un cotxe s'ha incendiat aquest divendres al voltant de les vuit del vespre a l'accés de la C-16 a Balsareny en sentit nord. Segons fonts del consistori, un veí de Sallent accedia al municipi pel ramal quan ha percebut que el vehicle començava a cremar. Sortosament, n'ha pogut sortir abans que el foc s'expandís i no ha resultat ferits.

Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra treballen a 2/4 de nou en les tasques d'extinció i retirada del vehicle.

Segons el Servei Català de Trànsit, en tractar-se d'un sinistre fora de la calçada principal (accés sud a Balsareny), no hi ha hagut afectació sobre el trànsit que es dirigia en direcció Pirineu. En els primers minuts després de veure's les flames no havia transcendit si hi havia ferits.

