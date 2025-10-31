Un cotxe s'incendia a la C-16, a l'entrada de Balsareny
El conductor del turisme no ha resultat ferit en l'incident, que tampoc provoca afectacions sobre el trànsit
Un cotxe s'ha incendiat aquest divendres al voltant de les vuit del vespre a l'accés de la C-16 a Balsareny en sentit nord. Segons fonts del consistori, un veí de Sallent accedia al municipi pel ramal quan ha percebut que el vehicle començava a cremar. Sortosament, n'ha pogut sortir abans que el foc s'expandís i no ha resultat ferits.
Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra treballen a 2/4 de nou en les tasques d'extinció i retirada del vehicle.
Segons el Servei Català de Trànsit, en tractar-se d'un sinistre fora de la calçada principal (accés sud a Balsareny), no hi ha hagut afectació sobre el trànsit que es dirigia en direcció Pirineu. En els primers minuts després de veure's les flames no havia transcendit si hi havia ferits.
