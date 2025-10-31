El gegants de Callús pugen a peu fins a Viladelleva per celebrar el mil·lenari del nucli

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tradició

Els gegants de Callús pugen a peu fins a Viladelleva per celebrar el mil·lenari del nucli / Arxiu particular

Regió7

Manresa

Més de 200 persones van participar diumenge als actes de celebració del mil·lenari de Viladelleva, un dels nuclis més antics i emblemàtics del municipi de Callús. La commemoració, que ja es va iniciar l’abril passat i ha inclòs diferents actes, va cloure amb una caminada des de Montserrat, que també celebra el seu mil·lenari, fins a Viladelleva, la portada a peu dels gegants de Callús fins a l’ermita i un dinar popular. Enguany Viladelleva i Montserrat comparteixen mil·lenari i Callús va organitzar una caminada popular que combinava història, espiritualitat i lleure.

