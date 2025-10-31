Tradició
El gegants de Callús pugen a peu fins a Viladelleva per celebrar el mil·lenari del nucli
Regió7
Manresa
Més de 200 persones van participar diumenge als actes de celebració del mil·lenari de Viladelleva, un dels nuclis més antics i emblemàtics del municipi de Callús. La commemoració, que ja es va iniciar l’abril passat i ha inclòs diferents actes, va cloure amb una caminada des de Montserrat, que també celebra el seu mil·lenari, fins a Viladelleva, la portada a peu dels gegants de Callús fins a l’ermita i un dinar popular. Enguany Viladelleva i Montserrat comparteixen mil·lenari i Callús va organitzar una caminada popular que combinava història, espiritualitat i lleure.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell