Confinen els veïns d'un bloc a Navàs per l'incendi en un garatge
El foc, que ha calcinat dos cotxes, ha provocat una gran columna de fum negre que s'ha estès per la façana de l'edifici
Ensurt a primera hora del matí per un incendi a Navàs. Sis dotacions dels Bombers s'han activat a les 8:32 hores per un foc en un edifici del carrer de Pau Duarri, 73. L'incendi, les causes del qual de moment no han transcendit, ha afectat un garatge de 40 places, sense connexió amb el bloc d'habitatges de planta baixa més tres pisos, i calcinat dos vehicles.
Els bombers han confinat els veïns del bloc i els han recomanat tancar les finestres per evitar que la columna de fum negre entrés als domicilis. Tot i això, alguns veïns han decidit abandonar els seus habitatges. No hi ha constància de ferits.
Sis dotacions de bombers, amb el suport de la policia local i del SEM, han treballat per controlar l’incendi. Actualment, segons han informat fonts del cos, el foc ja està apagat i es fan tasques de revisió de les escales i ventilació de l’edifici.
