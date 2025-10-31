Montserrat captat amb fotografies de concurs
El manresà Jordi Sala Masip guanya el XX certamen fotogràfic del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, i Miquel Perales, del Bruc, s’endú el de la categoria racons
Imatges que juguen amb la força de la llum natural que exalça el perfil de la muntanya; altres que han captat elements icònics del massís, fins i tot de ja desapareguts en el decurs de l’últim any. Són alguns dels continguts captats per les imatges que han estat premiades en el Concurs de Fotografia del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, que enguany ha arribat ja als vint anys de trajectòria. En la línia de les últimes edicions, s’ha dividit en dues categories (general i racons) i s’han premiat tres treballs en cadascuna d’elles.
Jordi Sala Masip, de Manresa, ha estat guardonat amb el primer premi de la categoria general del certamen, dotat amb 500 euros, amb la fotografia que porta per títol ‘Albada rogent’, en la qual muntanya i cel comparteixen protagonisme. En la categoria racons de Montserrat, la imatge guanyadora ha jugat també amb les llums celestes: ‘Aurores a Santa Cecília’ és el seu títol, i el seu autor Miquel Perales, del Bruc.
El Patronat de la Muntanya de Montserrat dota amb 500 euros per a la fotografia guanyadora de la categoria general, 250 euros per a la segona i 150 per a la tercera. A la categoria racons de Montserrat, el repartiment del premi és de 300 euros per a la guanyadora, 200 per a la segona classificada i 100 per a la tercera.
Enguany, el nombre de fotografies presentades al Concurs ha estat de 139. Per categories, 83 han optat a premi a la categoria general i 56 fotografies a la categoria racons de Montserrat.
La resta de fotografies guardonades són, en la general: ‘Darreres llums a les agulles’, d’Albert Homs (Sant Vicenç de Castellet), 2n premi; i ‘Pasturant’, de Lluís Moyano (Manresa), 3r premi.
En la categoria racons de Montserrat, les premiades són ‘Memòria viva’, amb una imatge del ja enderrocat hotel de la colònia Puig, d’Alba Martínez Caruda (Manresa), 2n; i ‘Camí a l'infinit’, de Marc Planas (Sant Llorenç d'Hortons), 3r classificat.
L'esperit d'aquest concurs és el de destacar fotogràficament els valors del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat en qualsevol dels aspectes: flora, fauna, monuments, cultura, natura i territori.
El jurat del XX Concurs de Fotografia del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat ha estat format per Joaquim Vert, de l'Associació de Fotògrafs Professionals del Bages; Emili Sancha, membre de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura; Melcior Soler, de l’Associació Fotogràfica de Collbató-Objectivament; Ramon Bisbal, exdirector del Parc Natural de Montserrat; i Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
