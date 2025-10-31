La Penya Blaugrana de Sant Vicenç celebra la festa del seu 47 aniversari
Va ser una trobada amb socis de l'entitat i familiars a la sala Cal Soler
Regió7
La Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet va celebrar el passat 19 d’octubre l’acte anual d’aniversari de la seva inauguració amb una festa oberta als socis amb dinar i actuació musical. Enguany es commemorava el 47 aniversari i, fent honor a la cita anual, socis i familiars van participar d’aquesta trobada.
Un acte que va comptar amb la presència d’un exjugador del club, Salva Garcia (que hi va militar tres temporades, del 1986 al 1989 i va assolir 1 lliga, 1 Copa del rei, 1 Recopa d’Europa i 1 Copa de la Lliga) i també, en representació de l’Ajuntament, de l’alcalde, Dani Mauriz, i el regidor d’Esports, Toni Calveras.
La festa, que va reunir un bon nombre de participants a la sala Cal Soler de Sant Vicenç, va constar d’un dinar, amb una paella que van contribuir a elaborar i servir tant els membres de la junta directiva com els joves de l’associació, i de l’actuació musical del Duo Aroma, que va fer que la celebració es completés amb una ballada amb el seu repertori de cançons.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell