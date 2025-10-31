Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Penya Blaugrana de Sant Vicenç celebra la festa del seu 47 aniversari

Va ser una trobada amb socis de l'entitat i familiars a la sala Cal Soler

Festa d'aniversari de la Penya Blaugrana de Sant Vicenç

Festa d'aniversari de la Penya Blaugrana de Sant Vicenç

Veure Galeria

Festa d'aniversari de la Penya Blaugrana de Sant Vicenç / PENYA BLAUGRANA

Regió7

Sant Vicenç de Castellet

La Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet va celebrar el passat 19 d’octubre l’acte anual d’aniversari de la seva inauguració amb una festa oberta als socis amb dinar i actuació musical. Enguany es commemorava el 47 aniversari i, fent honor a la cita anual, socis i familiars van participar d’aquesta trobada.

Un acte que va comptar amb la presència d’un exjugador del club, Salva Garcia (que hi va militar tres temporades, del 1986 al 1989 i va assolir 1 lliga, 1 Copa del rei, 1 Recopa d’Europa i 1 Copa de la Lliga) i també, en representació de l’Ajuntament, de l’alcalde, Dani Mauriz, i el regidor d’Esports, Toni Calveras.

La festa, que va reunir un bon nombre de participants a la sala Cal Soler de Sant Vicenç, va constar d’un dinar, amb una paella que van contribuir a elaborar i servir tant els membres de la junta directiva com els joves de l’associació, i de l’actuació musical del Duo Aroma, que va fer que la celebració es completés amb una ballada amb el seu repertori de cançons.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents