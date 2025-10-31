Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Plaques solars a l’institut d’Auro de Santpedor alimentaran el centre i el CAP

El director general de l'empresa pública L'Energètica ha visitat aquesta setmana la instal·lació, que s’està desenvolupant

L'alcalde de Santpedor i el director general de L'Energètica, amb les plaques de l'institut d'Auro

L'alcalde de Santpedor i el director general de L'Energètica, amb les plaques de l'institut d'Auro / AJUNTAMENT DE SANTPEDOR

David Bricollé

David Bricollé

Santpedor

L'empresa pública de L'Energètica ha visitat la instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum de l'institut d'Auro de Santpedor, una iniciativa que també ha servit per intercanviar inquietuds del centre educatiu i de Santpedor en l'àmbit de transició energètica municipal.

A l'inici de la visita, alumnat de primer de batxillerat del científic i tecnològic ha rebut una xerrada introductòria, a càrrec del director general de L’Energètica, Daniel Pérez, sobre la feina que s'està fent a Catalunya en l'aplicació de les energies renovables i com funcionen les plaques que hi ha a l'institut.

Xerrada del director general de L'Energètica a alumnes de l'institut de Santpedor

Xerrada del director general de L'Energètica a alumnes de l'institut de Santpedor / AJUNTAMENT DE SANTPEDOR

Un cop es posin en funcionament les 174 plaques, un 35,2% d'energia generada serà per a l'Institut i un 64,8% per al CAP.

El director general ha fet la presentació i la visita acompanyat de l'alcalde de Santpedor, Agustí Comas Guitó; la regidora d'Educació, Mireia Vall Urbea; la directora de l'Institut d'Auro, Lluïsa Peralba; la Cap dels Serveis Territorials de l'Ajuntament; i equip tècnic de l'empresa L'Energètica.

L'Energètica és una empresa pública que es dedica a produir i subministrar energia d'origen renovable. La seva acció se centra a promoure la producció d'energia neta, avançar cap a la sobirania energètica de Catalunya, vetllar per l'equilibri territorial del país i contribuir a la justícia social energètica.

TEMES

