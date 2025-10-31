Plaques solars a l’institut d’Auro de Santpedor alimentaran el centre i el CAP
El director general de l'empresa pública L'Energètica ha visitat aquesta setmana la instal·lació, que s’està desenvolupant
L'empresa pública de L'Energètica ha visitat la instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum de l'institut d'Auro de Santpedor, una iniciativa que també ha servit per intercanviar inquietuds del centre educatiu i de Santpedor en l'àmbit de transició energètica municipal.
A l'inici de la visita, alumnat de primer de batxillerat del científic i tecnològic ha rebut una xerrada introductòria, a càrrec del director general de L’Energètica, Daniel Pérez, sobre la feina que s'està fent a Catalunya en l'aplicació de les energies renovables i com funcionen les plaques que hi ha a l'institut.
Un cop es posin en funcionament les 174 plaques, un 35,2% d'energia generada serà per a l'Institut i un 64,8% per al CAP.
El director general ha fet la presentació i la visita acompanyat de l'alcalde de Santpedor, Agustí Comas Guitó; la regidora d'Educació, Mireia Vall Urbea; la directora de l'Institut d'Auro, Lluïsa Peralba; la Cap dels Serveis Territorials de l'Ajuntament; i equip tècnic de l'empresa L'Energètica.
L'Energètica és una empresa pública que es dedica a produir i subministrar energia d'origen renovable. La seva acció se centra a promoure la producció d'energia neta, avançar cap a la sobirania energètica de Catalunya, vetllar per l'equilibri territorial del país i contribuir a la justícia social energètica.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell