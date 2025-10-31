Súria apujarà l'IBI i la taxa de residus al voltant del 7%, però mantindrà congelades la resta d'ordenances
L'increment del rebut de la contribució respon a la inflació i per cobrir prestacions socials, i el d'escombraries, a les exigències de la UE
Súria mantindrà congelades l'any que ve les ordenances fiscals, tret de l'Impost sobre Béns immobles (IBI) i la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals, que tindran uns increments de l'ordre del 7%. Així ho ha aprovat el darrer ple municipal, amb els 7 vots a favor de l'equip de govern del PSC, mentre que el dictamen va tenir 4 vots en contra (ERC i JxS) i 2 abstencions (FP i GIIS).
En concret, els tipus de l’IBI s’incrementaran un 7% per cobrir l’increment interanual de la inflació i l’augment previst del cost de les prestacions socials que l’Ajuntament gestiona a través del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD). D’aquesta manera, i segons fonts municipals, es garanteix el nivell i la qualitat d’aquestes prestacions, necessàries per assegurar la cohesió social i l’atenció a persones vulnerables. Amb aquest increment, el tipus de gravamen de l’IBI se situarà en el 0,871%, en una franja similar a la que ja va aplicar l’Ajuntament de Súria entre els anys 2014-16.
Pel que fa a l’increment de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals, coneguda popularment com la taxa d’escombraries, serà del 7,7%. Aquest augment és una conseqüència directa de les exigències de la Unió Europea per cobrir els costos d’aquest servei sense incórrer en dèficits ni reduir prestacions. Malgrat això, l'equip de govern constata que es troba per sota de l’increment aprovat en altres municipis del nostre entorn.
Com en exercicis anteriors, el dictamen de modificació de les ordenances fiscals inclou diferents bonificacions en l’aplicació de la taxa d’escombraries. En el cas dels habitatges ubicats fora del nucli urbà, es manté un descens substancial d’aquesta taxa per a aquest proper exercici.
