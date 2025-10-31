Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Veïns de Sant Fruitós gaudeixen d'"Art al rebost" al MNAC / Ajuntament de Sant Fruitós

Una vintena de veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages van participar en la sortida organitzada per l’Ajuntament per gaudir de l’activitat «Art al rebost» al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Els participants van fer un recorregut per diferents sales del centre.

