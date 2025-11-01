El Bages canvia el podi d’alcaldes veterans
La renúncia, el juliol passat, de Ferran Estruch com a batlle de Cardona, càrrec que havia ostentat des del 2011 i que l’havia convertit en el tercer en actiu amb més trajectòria, ha fet que es produeixi un relleu en aquest rànquing
El podi dels batlles del Bages en actiu amb més llarga trajectòria ha canviat a mig mandat. La causa és la renúncia que va presentar Ferran Estruch com a alcalde de Cardona, la qual cosa va motivar el seu relleu el mes de juliol passat, amb el traspàs de la vara a mans de Lluïsa Aliste. Amb aquesta retirada, Estruch es descavalcava d’un rànquing, el de la veterania a les alcaldies de la comarca, en el qual ell ocupava una de les posicions de podi, concretament, la tercera.
Tot i la seva joventut (39 anys), el ja exbatlle de Cardona per ERC havia iniciat el 2023 -després que la seva llista obtingués la majoria absoluta a les eleccions municipals- el seu quart mandat consecutiu presidint el consistori (va debutar el 2011 amb 25 anys). Acumulava, per tant, en aquell moment 12 anys de trajectòria ininterrompuda. I n’hauria sumat un total de 16 si hagués esgotat l’actual mandat, cosa que no ha estat així. Ha tancat la seva etapa exactament amb 14 anys.
Al capdamunt d’aquest podi i de manera destacada hi ha actualment l’alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno (PSC), que ja és un dels que suma més trajectòria de tot Catalunya. Va accedir per primer cop al càrrec a les eleccions municipals del 1999 i, des de llavors, l’ha revalidat cada quatre anys, sempre amb majoria absoluta, malgrat que en tot aquest temps el nombre de regidors ha crescut en dues ocasions per l’augment de població (quan va guanyar les primeres eleccions presidia un consistori de 7, el 2007 van passar a ser 9 i des del 2015 en són 11). Gimeno, per tant, va iniciar el 2023 el seu setè mandat, el que vol dir que en aquest moment fa 26 anys i 4 mesos que és alcalde del seu poble.
Entremig de Cristòfol Gimeno, que és al capdamunt d’aquest rànquing, i de Ferran Estruch, que ja n’ha baixat, hi trobem Celestí Rius, alcalde de Castellfollit del Boix. Rius, d’una llista independent, va entrar al consistori el 2003, però com a regidor, i va ser en les eleccions següents, les del 2007, que va assolir l’alcaldia, i ja no l’ha deixada. En el seu cas, per tant, parlem de cinc mandats consecutius comptant l’actual, el que equival a 18 anys i quatre mesos en el càrrec (i en seran 20 si esgota aquest).
Així doncs, amb la marxa de Ferran Estruch, qui és qui ara ocupa el tercer calaix del podi d’alcaldes veterans del Bages, per darrere de Gimeno i Rius?
Doncs qui ha agafat el relleu de l’exbatlle cardoní és l’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés (Gent fent Poble), que ara acumula 11 anys en el càrrec, tot i que en el seu cas és una trajectòria discontínua. Batanés va assolir l’alcaldia a les eleccions del 2011, i la va revalidar, com a força més votada, a les eleccions del 2015 i 2019. En aquestes últimes, però, va ser apartat de l’alcaldia per una moció de censura un any després (el juny del 2020).
Per tant, fins llavors sumava exactament 9 anys de batlle. Un càrrec que va recuperar després d’imposar-se amb majoria absoluta a les següents i últimes eleccions municipals, les del 2023. Actualment, doncs, suma 11 anys com a batlle. Per darrere seu ja hi ha alcaldes que en sumen deu (dos mandats més l’actual), com per exemple Eloi Hernández (Fonollosa) o Jaume Casals (Navàs).
Dues alternatives amb un asterisc
Es podria, però, posar un asterisc a aquest tercer calaix del podi per a Joan Carles Batanés. I és que n’hi ha dos que acumulen una trajectòria més llarga, però que tenen una particularitat. Es tracta de l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, i el de Calders, Eduard Sánchez. En tots dos casos, sumen fins ara un total de 14 anys d’alcaldia. Guiteras, de fet, ha tingut un recorregut paral·lel en el temps al del cardoní Ferran Estruch (des del 2011 fins ara). En el cas de Sánchez, en canvi, ha estat discontínua. Va tenir una primera experiència del 1999 al 2003, i ara ho és des del 2015. Com que en aquest article parlem dels alcaldes més veterans del Bages després de la renúncia d’Estruch, Dionís Guiteras i Eduard Sánchez quedarien fora de l’equació, ja que tots dos ho són de pobles del Moianès.
L’asterisc que s’hi podria posar és que en tots dos casos van començar i van fer part del seu recorregut com a batlles del Bages, perquè no va ser fins a les eleccions del 2015 que es va fer el reconeixement i canvi de comarca.
Tots ells, però, estan encara molt lluny de la trajectòria de qui ha estat l’alcalde més longeu del Bages (i un dels que més a Catalunya). Es tracta de Valentí Riera, que va morir l’agost passat, i que va ser batlle d’Aguilar de Segarra des de les primeres eleccions democràtiques (1979) fins a les del 2019.
