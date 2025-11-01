Celebracions
Sant Feliu Sasserra celebra més d'un quart de segle reescrivint la història de les bruixes
El certamen aposta per reinvindicar la memòria col·lectiva del poble, explicant la vida de totes aquelles dones a qui es va condemnar a morir a la forca en ser considerades bruixes
A Sant Feliu Sasserra, les bruixes no duen barrets punxeguts. A aquesta petita població bagenca les bruixes són aquelles dones que malgrat ser mal vistes, eren les encarregades de guarir els malalts i donar suport a totes les dones quan es posaven de part. Un certamen que ja s'ha convertit en una de les cites centrals per a tots els amants de l'esoterisme i el reiki, però que també ho és per a tots els enamorats de l'herboristeria i els remeis naturals.
Enguany, en la 26a edició de la Fira de les Bruixes, el protagonisme de les representacions teatrals, un dels grans atractius de la celebració, ha estat per la família de Ca la Gavatxa. Uns veïns que van arribar a la Sant Feliu Sasserra del segle XVII des del sud de França, i que tot i donar suport a tots els vilatans, no tardaran a ser assenyalats com a resposta a les males collites i a la crisi que es patia al poble. Des de primera hora del matí, la plaça de l'Església, espai on se celebra la majoria d'aquestes representacions, era ple fins a la bandera.
I és que a diferència de moltes altres celebracions de caràcter popular que se celebren al país, el certamen de la població bagenca destaca per presentar en cada edició una història diferent. Aquest 2025, s'estrenaven en la direcció artística de la fira la santfeliuenca Maria Ballús i Mar Solà, mentre que la música original anava a càrrec d'Eloi Vallvé.
L'altre dels punts diferencials de la festa, sense cap mena de dubte, és la més que destacable participació veïnal. Des d'aquells que deixen la vergonya a l'habitació per interpretar algun dels personatges que transportarà els assistents en ple segle XVII, fins a aquells que renunciaran a ser al poble durant tot un matí o tarda amb l'objectiu de distribuir el centenar llarg de vehicles en algun dels camps que envolten el poble, passant per aquells que cedeixen la seva terrassa, o part del seu pati, perquè s'hi instal·li l'escenari, o l'equip de producció perquè les representacions es puguin seguir en directe des d'arreu del territori.
Vidents i herboristeria
Quan les representacions donen un bri d'aire, el protagonisme passa directament cap al centenar de parades que es distribueixen pel nucli antic del poble. Amb protagonisme destacat pels tarotistes i vidents que "interpretaven el futur" de tothom qui ho volgués, però cedint espai també a bijuteria que depenent de la pedra que portessin incrustada dotava de totes les qualitats imaginables la persona que la portava.
I els amants de l'herboristeria i els remeis naturals s'han pogut perdre entre la flaire que desprenien tots els farcellets d'herbes aromàtiques que penjaven a costat i costat de la plaça de Baix, o rebuscant entre una multitud de productes de cosmètica natural, olis essencials i espelmes de tota mena i coques, embotits i formatges artesans i de proximitat per aquells més golafres.
