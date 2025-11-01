Sant Feliu Sasserra viu un espectacle intens de circ, teatre i foc per obrir la Fira de les Bruixes
La festa té un tarannà molt popular, amb centenars de visitants cada any, i manté el record històric de les persecucions del segle XVII
C. B / E.B
Sant Feliu Sasserra va esclatar en foc divendres al vespre. La plaça del Bisbe Torres i Bages va ser un infern vermell en un moment de l'espectacle de la nit de Tots Sants, la presentació de la fira de les bruixes de la població que se celebra cada 1 de novembre amb molt d'èxit. Avui tornaran les teatralitzacions, però compartiran protagonisme amb les desenes de parades d'artesans que s'escampen pels carrers de la població. La d'anit va ser la 25a festa bruixa.
Avui, Sant Feliu espera una munió de visitants. Ahir, la plaça oferia un bon aspecte d'assistència, amb la sensació que hi havia menys públic que en anys anteriors. L'espectacle volia obrir una reflexió sobre la responsabilitat pròpia i dels altres en el conflicte a través del joc del llop, sobre l'assenyalament de la responsabilitat i el fet de mirar cap als altres i, en canvi, poder ser-ne un dels protagonistes. L'escenificació, amb una durada aproximada d'una hora, combinava el teatre, amb el circ i la natació artística, i la música.
L’Associació Cultural Q-FOIS, en col·laboració amb Bèsties Feréstegues i Carla Carol, van ser els autors de l’espectacle «Nox Loporum». Després de l'espectacle, va començar un concert a la Sala l’Ateneu amb els grups Remei de Ca la Fresca i PD’s Kin K-Cau.
La història local de la bruixeria a Sant Feliu Sasserra explica que entorn de Tots Sants es va viure una de les èpoques més obscures a la població al segle XVII, mentre va durar la persecució de dones de qui es deia que estaven embruixades. Ara, aquella història és el marc per a la festa més popular de la vila.
Aquest dissabte, des de les 10 del matí i fins a les 9 de la nit, hi haurà muntada la fira. Entre els espectacles d'avui, destaca el «Judici», a 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça de l’Església, i «La forca», a 1/4 de 8 del vespre al Serrat de les Forques. Abans, s’hauran anat interpretant altres funcions prèvies al desenllaç de la història repartides entre el Parc de les Castanyes i la plaça de davant de l’Església. A les 11 del matí es podrà veure «Bruixinel·lis», que es repetirà a 2/4 d’1 i a les 4 de la tarda; i a 2/4 de 12 i a 2/4 de 5, s’interpretarà «La canalla». També es faran dobles sessions, matí i tarda, de diferents escenes: «El safareig», «La taverna», «El Ball de les escombres», «L’aniatitorit», «La sardana dels aprenents de Bruixot», i «El samaniat».
