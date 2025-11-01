Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Salvador fa gran una Fira de la Torrada de caire local però farcida de públic visitant

El certamen d'enguany comptava amb una quarantena de parades, juntament amb tallers i un espai de demostració d'oficis

El taller de figures de fang era una de les propostes que oferia la fira

Jordi Escudé

Sant Salvador de Guardiola

Sant Salvador de Guardiola ha viscut aquest dissabte al matí una de les edicions més concorregudes de la Fira de la Torrada, que s'ha beneficiat d’una jornada de bonança a diferència del dia gris de l’any passat, que li va restar visitants.

El certamen, que es concentra al nucli antic, comptava aquesta vegada amb una quarantena de parades artesanes, i també amb tallers i demostracions d’oficis, des de fer panellets, fins a figures de fang o de fer paper. Tampoc no hi ha faltat l’esmorzar amb torrades i botifarra i la tradicional arrossada.

Des que va rebre un impuls el 2017, aquesta fira «ha anat agafant volada», explicava l’alcaldessa, Anna M. Llobet, i és cada cop més atractiva per a visitants vinguts de Manresa i poblacions properes.

