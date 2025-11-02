ENTREVISTA | Pere Manuel Gutiérrez President del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport a Catalunya
Pere Manuel Gutiérrez, president del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport a Catalunya: «Cal afrontar que hi ha molts joves treballant als clubs esportius sense tenir formació»
Pioner de la formació física a tot l’estat, ha dirigit els dos centres de l’INEF catalans, el de Barcelona i Lleida, va formar part de la direcció dels Jocs Olímpics de Barcelona i ara representa els professionals d’unes activitats que, molt sovint, estan en mans de persones sense la qualificació requerida. Nascut a Sant Joan, ara viu a Sant Salvador de Guardiola.
Franco encara era viu i ell ja tenia a la butxaca el títol de graduat de l’INEF de Madrid, l’única formació universitària en educació esportiva que s’impartia a tot l’estat. Nascut a Sant Joan i veí de Sant Salvador de Guardiola, ha estat professor als dos INEF catalans durant més de quatre dècades, ha organitzat competicions al màxim nivell internacional i ara lluita per aconseguir que qualsevol persona que es posi al davant d’un equip infantil de futbol o d’una classe de fitness tingui una formació adient per fer-ho.
Professional de l’esport i l’activitat física és una definició molt àmplia. Massa i tot?
Precisament per això, el que fa el col·legi és vetllar perquè tothom que treballi al sector tingui una formació com toca. Has de ser un llicenciat o un graduat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport o tenir alguna formació a través de l’FP o d’alguna Federació. Això és el que et permet inscriure’t al registre oficial, el ROPEC.
Tenen sis mil col·legiats. De professionals n’hi ha molts més.
Sí, podríem ser a prop de 20.000. El que passa és que molts treballen a instituts o ajuntaments, i hi ha una llegenda que diu que, en aquest cas, no cal col·legiar-se. En realitat, no és així. I ens falta consciència de grup, de gremi. Potser és perquè és una activitat molt diversa: formació a escoles, clubs, alt rendiment, gestió d’entitats esportives, activitats de salut, de natura, gimnasos... Un secretari general de l’esport de la Generalitat deia que el problema de l’esport català és que hi ha molts agents diferents i tots estan en la seva rajoleta, preocupats només de que no els la trepitgin, en comptes de pensar en el conjunt.
Convenci els indecisos en un paràgraf.
Doncs mira: només per pagar la quota ja tens una bona pòlissa de responsabilitat civil, que és important perquè és una professió que comporta un cert risc. I necessitem tenir força per defensar davant l’administració la professió i evitar tant l’intrusisme dels que hi accedeixen sense qualificació com els ajuntaments que convoquen places amb qualificacions per sota del que correspondria.
Hi ha la idea que és una feina que es pot fer sense haver-se format?
Efectivament. Un ajuntament mai no posaria al davant del departament d’Urbanisme algú que no sigui arquitecte. En canvi, el capdavant de les instal·lacions esportives hi poden posar el porter de l’equip de futbol, encara que no tingui cap titulació. En teoria, tothom qui treballa al sector compleix uns requeriments, però en la pràctica, no és així, sobretot als clubs, on hi ha una disbauxa total.
La llei no ho vetlla?
Hi ha una llei del 2022, però està pendent d’una regulació que no arriba. La Federació Catalana de Futbol ha decidit que, fins a una certa edat, els equips no necessitaran un tècnic titulat; això és una contradicció flagrant amb la llei, però la Federació fa el que li rota. I hi ha un decret que estableix que els clubs que tenen joves contractats treballant amb nens de menys de 18 anys no hauran de pagar una part de la quota de la Seguretat Social. Amb tot això el que s’afavoreix és que els clubs fitxin jugadors al poble del costat disfressant el que els paguen com si fossin despeses, equipament, desplaçament, o conceptes similars.
Hi ha qui defensa que, si se’ls exigís molt, els clubs no podrien funcionar.
Nosaltres voldríem que la llei de l’esport de Catalunya inclogués un concepte que se’n diu ‘pocket money’, un salari mínim que cobreix despeses d’una persona que se suposa que treballa de forma voluntària. Així no caldria muntar els invents que es fan ara. Cal afrontar la realitat, que és que hi ha moltíssims joves que, sigui per la via que sigui, treballen als clubs sense tenir formació, i portem els fills a entitats que organitzen activitats esportives i no saps en mans de qui deixes el nen o la nena, en unes edats en les quals creiem que és primordial treballar bé. Es veuen autèntiques barbaritats.
L’objectiu dels clubs deu ser fer equips més competitius.
D’això es tracta. La federació de clubs es defensa dient que són entitats sense afany de lucre però, en la pràctica, hi ha beneficis, el que passa és que s’utilitzen per fitxar un romanès per a l’equip de waterpolo, per exemple. I per disfressar el que li paguen al romanès, li fan fer uns cursets de natació.
Si es demanés una titulació mínima a tothom que entrena equips de nens i nenes de tots els esports hi hauria gent per fer-ho?
És clar que sí. Els professors de les acadèmies d’anglès o de música no tenen una titulació? Doncs perquè no és així en l’esport? Que en calguin molts no és excusa. Acaba sent una qüestió de mercat. Si en comptes de donar-los quatre euros hi hagués una regulació i uns sous una mica decents, hi hauria titulats. És igual que amb els socorristes: no n’hi ha? Paga correctament, i veuràs com n’hi haurà.
El col·legi té delegacions al Pirineu i a l’Ebre, però no a la Catalunya central. Com és això?
No encara, però ho portava al programa electoral de les darreres eleccions i estem buscant el moment per crear-la.
Cada cop hi ha més gimnasos. El sector tendeix a la concentració en grans cadenes?
Avui encara tenim de tot. Hi ha una competència molt forta entre grans empreses que ofereixen serveis ‘low cost’, o 24 hores, que abans eren inimaginables, i el petit gimnàs sobreviu especialitzant-se. Ha passat una mica com amb el comerç: semblava que els centres comercials matarien totes les botigues tradicionals i, en realitat, han tingut molt impacte, però no l’han eliminat.
L’educació física ha estat sempre l’assignatura ‘maria’ de les escoles. Ara que l’esport és tan important en la vida social va deixant de ser-ho?
No, és encara pitjor. Catalunya és la comunitat amb una ràtio més baixa d’hores d’educació física a primària. Estem a 1,7 hores i hi ha comunitats que en fan més de 3. No s’entén que no només són importants les mates i la història, i que hi ha evidències científiques que diuen que els alumnes que tenen un bon currículum d’educació física rendeixen millor en totes les altres assignatures.
Ara hi ha molta activitat física orientada a la salut, no a l’esport. Podem confiar que qui l’ofereix sap què té entre mans?
Un graduat té la capacitat de preparar un treball específic per a qualsevol necessitat, però la majoria del sector no té la formació adient. Nosaltres insistim que els metges poden prescriure exercici físic i ajudem que trobin les persones capaces de dirigir-lo. Si no passa allò típic: vostè ha de nedar, però resulta que no en sap i, si no li ensenyen a fer-ho bé, serà contraproduent. Ara nedar ja no és anar piscina amunt i piscina avall i prou.
No se li demanen a l’entrenador personal coses que gairebé són més pròpies d’un fisioterapeuta?
Se li demanen coses que s’hi acosten molt, però el fisio fa rehabilitació, l’entrenador físic fa readaptació. Són coses diferents i poden treballar conjuntament. El que no ha de passar és que l’un faci la feina de l’altre.
La formació que es dona avui a INEF té en compte que la demanda ha canviat?
Ha evolucionat, però amb mesura. Hi ha qui demana a INEF que formi especialistes en coses que estan de moda, com ara el zumba, per exemple, i no ha de ser així. Un graduat ha de poder adaptar-se a qualsevol requeriment i es pot especialitzar en zumba abans que ningú, però la feina de l’INEF és donar fonaments que van més enllà de les modes.
Quan vostè va començar l’esport era tan diferent que no s’assemblava ni la roba. Quin diria que és el canvi més important que ha vist?
La tecnologia, sense cap dubte. Ara proporciona una gran ajuda en tot. Quan jo nedava l’entrenador només tenia la seva pròpia percepció de si ja estiraves prou el braç; avui la tecnologia t’ho diu al mil·límetre.
Per ser un bon entrenador a l’elit és important haver estat jugador d’elit?
Els grans entrenadors que han estat jugadors d’elit es rodegen de titulats amb una formació tècnica i humanística que ells no tenen encara que s’hagin tret el títol d’entrenador. El que sí que tenen és experiència de vestidor, i es valora molt que estan en condicions d’anar a un professional i dir-li a la cara: avui no jugues perquè ets un mal parit. Això només ho pots fer si ho has mamat. Malauradament, aquesta és una cultura que impregna els nivells inferiors. Com quan apunten un nen a una escola de futbol i en torna satisfet perquè ja parla tapant-se la boca i ja escup al camp. T’imagines un tenista o un jugador de bàsquet escopint?
L’esport de masses és garantia de feina per als traumatòlegs?
Si es fa com cal no, però si prepares una marató com t’ha aconsellat un amic pots acabar amb una fascitis. Es fan bestieses.
Quin és el seu millor record d’haver estat un dels responsables de Barcelona 92?
Em vaig fer càrrec d’una divisió de la qual en van acabar depenent més de sis mil persones. Això difícilment es pot viure en cap altra situació. Però al costat d’això hi ha també l’emoció d’haver participat en una cosa gairebé irrepetible, a casa teva, i on hi participava tothom. Això per a mi té gairebé el mateix valor.
Els quatre cantons
Tothom té el que es mereix? Sí.
Millor qualitat i pitjor defecte. Paciència, i tossuderia.
Quant és un bon sou? El que permet cobrir les teves necessitats.
Nota pressió estètica social? No.
Llibre que li agradaria signar? «Tierra sin rey», de Luís Zueco.
Una obra d’art. «Guernica», de Picasso.
En què és expert? En escoltar.
Què s’hauria d’inventar? Una vacuna contra l’ambició excessiva.
Déu existeix? No.
Amb quin personatge històric o de ficció li agradaria sopar? Pasqual Maragall.
Un mite eròtic. Bo Derek.
Acabi la frase. La vida és... Fantàstica.
La gent, per naturalesa, és bona, dolenta o regular? Bona.
Faci un paradís amb tres ingredients. Aigua, vegetació i silenci.
Un lema per a la seva vida. Aquí i ara.
Un bagenc pioner de la formació física
Pere Manuel Gutiérrez va néixer a Sant Joan de Vilatorrada el 13 de desembre de 1951, fill del Pere, treballador de la foneria Ubach, de Manresa, i de Rosario, mestressa de casa. Tenia una germana que va morir. Té parella i dos fills, la Cristina i el Jordi.
Va estudiar a l’Escola Nacional de Sant Joan i a l’institut Lluís de Peguera. Entre 1961 i 1970 va ser nedador al Club Natació Manresa, on també va treballar com a monitor al costat de Josep Claret.
El 1970 se’n va anar a Madrid a estudiar a INEF, l’única formació universitària esportiva que s’oferia a l’estat els anys setanta.
En tornar a Catalunya el 1975 es va establir a Martorell, on ha viscut fins al 2001, i va començar a exercir com a entrenador del CNMartorell i com a professor de natació a l’INEF de Barcelona, del qual va esdevenir cap d’estudis el 1976. El 1982 va ser nomenat director de l’INEF de Lleida, càrrec que va ostentar fins al 1988. Entre el 2008 i el 2011 va ser director de l’INEF de Barcelona.
Va ser director de competicions esportives a Barcelona 92, i director de competicions en aigües obertes als campionats mundials de natació del 2003 i 2013.
El 2016 va ser elegit president del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i Esport de Catalunya, càrrec que ha renovat dues vegades. Des del 2001 viu a Sant Salvador de Guardiola. En el temps lliure li agrada fer bricolatge i caminar.
