Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí

Tot indica que l'home, de 73 anys, hauria mort per causes naturals

Un vehicle dels Bombers

Un vehicle dels Bombers / ARXIU/ACN

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Sallent

Un home de 73 anys ha estat trobat mort aquest diumenge al seu domicili de Sallent, si bé el cos no presentava senyals de violència i tot apunta que la mort s'hauria produït per causes naturals.

Els fets han tingut lloc a les 15.45 h d'aquest diumenge, quan els Bombers han estat requerits per la Policia Local de la població, també alertada, perquè procedissin a l'obertura del domicili, una casa situada al número 40 de carrer Balmes. Fins allà, s'hi ha desplaçat una dotació, i quan els agents han entrat a dins han trobat l'home mort.

Segons ha pogut saber aquest diari, l'home en qüestió ahir hauria comunicat als veïns que no es trobava bé.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
  2. El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida
  3. Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
  4. L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
  5. Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
  6. Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
  7. Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
  8. Rafa Carmona, professor jubilat: “Ens ha de preocupar que molts joves pensin que una dictadura podria ser millor que una democràcia”

El Manresa CBF lliga el segon triomf gràcies a un magnífic últim quart a Lleida (62-75)

El Manresa CBF lliga el segon triomf gràcies a un magnífic últim quart a Lleida (62-75)

Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí

Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí

El CB Igualada cau a casa contra el Pujol Mollerussa (72-79) i perd la condició d’invicte

El CB Igualada cau a casa contra el Pujol Mollerussa (72-79) i perd la condició d’invicte

El Martorell recupera amb èxit el matx ajornat contra el Sant Nicolau (69-77)

El Martorell recupera amb èxit el matx ajornat contra el Sant Nicolau (69-77)

Valentí Alsina, músic i mestre de corrandes de Sant Salvador de Guardiola: "La música m’ha distret, i amb l’acordió he pogut fer el que m’agrada"

Valentí Alsina, músic i mestre de corrandes de Sant Salvador de Guardiola: "La música m’ha distret, i amb l’acordió he pogut fer el que m’agrada"

L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»

L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»

Gimnàstic i Joanenc empaten en un duel sense gols (0-0)

Gimnàstic i Joanenc empaten en un duel sense gols (0-0)

Homenatge als miners morts el 3 de novembre de 1975 a Fígols: 50 anys

Homenatge als miners morts el 3 de novembre de 1975 a Fígols: 50 anys
Tracking Pixel Contents