Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
Tot indica que l'home, de 73 anys, hauria mort per causes naturals
Un home de 73 anys ha estat trobat mort aquest diumenge al seu domicili de Sallent, si bé el cos no presentava senyals de violència i tot apunta que la mort s'hauria produït per causes naturals.
Els fets han tingut lloc a les 15.45 h d'aquest diumenge, quan els Bombers han estat requerits per la Policia Local de la població, també alertada, perquè procedissin a l'obertura del domicili, una casa situada al número 40 de carrer Balmes. Fins allà, s'hi ha desplaçat una dotació, i quan els agents han entrat a dins han trobat l'home mort.
Segons ha pogut saber aquest diari, l'home en qüestió ahir hauria comunicat als veïns que no es trobava bé.
