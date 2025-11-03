El Bages referma el seu compromís amb el turisme sostenible amb una sessió a Cardona
Al Parc Cultural de la Muntanya de Sal es va incidir en les bones pràctiques d’impacte social positiu, com la col·laboració amb AMISOL i la gestió sostenible dels recursos patrimonials
Les empreses i entitats del Bages adherides al programa Compromís per la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona van celebrar una sessió col·lectiva centrada en la sostenibilitat social, que ha tingut al Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona. La jornada va combinar una part teòrica amb dinàmiques participatives i treball en grup per ajudar les empreses a identificar accions de millora concretes aplicables a la seva activitat. Amb aquesta sessió es va voler reforçar el coneixement i les eines de les empreses turístiques de la comarca per treballar en clau de sostenibilitat social, un dels tres pilars del desenvolupament sostenible juntament amb l’àmbit econòmic i ambiental.
Durant la formació, es va fer especial èmfasi en exemples d’agents locals que ja impulsen iniciatives amb valor social al territori. En aquest sentit, el Parc Cultural de la Muntanya de Sal és un cas d’èxit que exemplifica aquesta línia de treball: el projecte de col·laboració amb AMISOL, entitat d’inserció laboral per a persones amb diversitat funcional, i la reutilització dels ingressos de la venda de sal per a la conservació del patrimoni són mostres reals d’impacte social positiu.
na cinquantena d’empreses i entitats turístiques del Bages formen part del programa Compromís per la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona,
En la sessió també es van exposar altres exemples d’empreses del Bages que han integrat la sostenibilitat social en la seva gestió com per exemple Ampans, amb els seus projectes de restauració i la proposta d’activitats de team building i voluntariat per a empreses, La Garriga de Castelladral, amb una oferta d’allotjament i activitats sostenibles, o Granja Natura, amb propostes per a famílies i escoles al voltant de la conservació de la natura i la cura dels animals.
Aquest programa, impulsat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, i gestionat en l'àmbit local pel Consell Comarcal del Bages, és una de les principals eines per avançar cap a un nou model de turisme més responsable, competitiu i alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.
El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central, que comparteix aquesta visió de sostenibilitat, també hi té un paper destacat, ja que les empreses que segueixen aquesta acreditació són també empreses adherides al Geoparc de la Catalunya Central.
El proper pas d’aquesta edició 2025 del programa Compromís per la Sostenibilitat serà la celebració de la Taula de Sostenibilitat, que tindrà lloc el 1 de desembre, en la qual es farà la revisió final dels indicadors i es determinaran les empreses acreditades.
Més d’una cinquantena d’empreses compromeses
Més d’una cinquantena d’empreses, entitats i equipaments turístics del Bages formen part del programa Compromís per la Sostenibilitat i treballen per millorar la seva gestió en clau de sostenibilitat. Entre elles, cellers, allotjaments rurals, restaurants, empreses de serveis turístics, museus i oficines de turisme, que aposten per un turisme responsable, respectuós amb el medi ambient i arrelat al territori.
Els establiments que formen part del programa són LARSA Montserrat, Refugi de Pelegrins, Oficina de Turisme de Rajadell, Biblioteca Cal Gallifa, Basílica de La Seu de Manresa, Ca la Julita, Restaurant Cal Carter, Cal Jaume Turisme Rural, Can Viranes, Casa de colònies La Ruca, Casa de colònies Llar Talamanca, Celler Abadal, Collbaix - Celler el Molí, Celler Entrebosc, Cooperativa Territoire, SCCL, Cal Japet, El Vilar de la Duquessa, Els Plans de Cornet, Vinea Eventos y Turismo, Museu de l'aigua i el Tèxtil, Parc de la Sèquia Museu de la Tècnica, Casa de la Culla, Centre de l’Aigua de Can Font, Infoséquia, Urpina i Muntanyola. Paratge agrosocial, Oficina de Turisme de Cardona, Parc Cultural de la Muntanya de Sal, Manresa Turisme, Aeri de Montserrat, Oller del Mas, Hotel Bremon, Hotel Món Sant Benet, Hotel 1948 Manresa, Hotel Hostal Abat Cisneros, La Garriga de Castelladral, Les Corts de Biosca, Mas de la Sala, Mas Ribatallada, Observatori Astronòmic de Castelltallat, Oficina de Turisme de Súria, Pas Ferm, Punt Informació Turística La Sala de Sant Salvador de Guardiola, Rutes Sílvia Rovira, Desconnexions, Tot Turisme, URBI Apartments i Guies BTT.cat.
Sobre Bages Turisme
Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages és l’ens de gestió, promoció i planificació turística del Bages que aglutina els 30 municipis de la comarca i també agents privats del sector turístic, representats per l’associació Bages Impuls. Aquest ens treballa amb el suport de la Diputació de Barcelona per posicionar el Bages com a destinació turística sostenible i de qualitat. Amb aquesta premissa, es pretén que el turisme a la comarca esdevingui una activitat econòmica que generi riquesa i alhora benestar als ciutadans i contribueixi al desenvolupament de la comarca sempre amb respecte amb el medi ambient, el patrimoni cultural i la societat.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida