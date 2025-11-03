Docents per l'Habitatge denuncia que aquest curs s'ha intentat desnonar 16 alumnes del Bages
La plataforma, nascuda fa un any, reclama al departament d'Educació la creació «immediata» d'un protocol d'actuació davant d'aquests casos
El col·lectiu Docents per l'Habitatge del Bages ha denunciat en un comunicat que des de l'inici del curs 2025-2026 hi ha hagut l'intent de desnonar dels llocs on viuen famílies d’un total de 16 alumnes que cursen els seus estudis en 14 centres escolars diferents de la comarca.
En un comunicat, reclamen al departament d'Educació que activi mesures «urgents» per prevenir i aturar els desnonaments que afecten infants i joves escolaritzats als centres educatius del territori. Asseguren que, des de fa mesos, han constatat un «augment preocupant de situacions de vulnerabilitat residencial entre l'alumnat» que «sovint desemboquen en desnonaments que interrompen la seva escolarització, la seva salut emocional i la seva vida quotidiana».
«Com a docents, no podem restar impassibles mentre famílies del nostre alumnat són desnonades sense que cap administració educativa activi mecanismes de protecció. L'escola ha de ser un espai segur i estable, i això passa també per garantir un habitatge digne», han assegurat des de la plataforma en un comunicat.
Critiquen que el departament d'Educació no disposi «de cap protocol específic que obligui els centres a detectar, comunicar i coordinar-se amb serveis socials o habitatge davant d'una amenaça de desnonament». Aquesta absència, denuncien els docents, «deixa desprotegides moltes famílies i posa en risc el dret fonamental a l'educació dels infants afectats».
Per tot plegat, el col·lectiu proposa l'elaboració «immediata» d'un protocol d'educació per part del Departament d'Educació amb la participació de comunitats educatives i entitats socials; i la «coordinació efectiva» entre Educació, Serveis Socials i Habitatge «per garantir que cap infant sigui desnonat sense una alternativa digna».
Una entitat amb un any de vida
El col·lectiu Docents per l'Habitatge del Bages es va presentar a final del 2024 en un acte a Sant Vicenç de Castellet promogut, en aquell moment, per una setantena de docents, sobretot del Bages, però d'arreu de la Catalunya central, per defensar els infants davant l'increment de casos de desnonaments i dels perjudicis que comporten per a la salut mental i emocional, especialment dels menors implicats. En aquell moment i apuntava la necessitat de crear una xarxa entre el personal educatiu, famílies, claustres, AFAs, i direccions dels centres tant de primària com de secundària perquè coneguin els casos de possibles desnonaments i es puguin mobilitzar en defensa dels alumnes en risc.
Més enllà del fet de quedar-se sense casa, la plataforma vol fer palès els efectes que els desnonaments tenen per als infants en el seguiment normal del curs acadèmic perquè l'alumnat també queda privat o afectat en el seu procés educatiu. Entre altres coses, es demanava aplicar els protocols i les lleis de protecció a la infància, la dotació de més parc públic d'habitatge, la no presència d'antiavalots en els desnonaments, la rebaixa del preu de lloguer públic, garanties d'estabilitat escolar després dels desnonaments, o més recursos perquè els equips educatius puguin atendre eficientment les necessitats de l'alumnat.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida