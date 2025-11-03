Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La família Sala Descals dona el seu extens fons fotogràfic a l’Ajuntament de Sant Fruitós

El conjunt està format per 52 àlbums i 12 caixes de projectes i documentació relacionats amb el poble, des dels anys seixanta fins a l’actualitat

Ignasi Sala i Joan Carles Batanés, en l'acte de donació del fons

Ignasi Sala i Joan Carles Batanés, en l'acte de donació del fons / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

Regió7

Sant Fruitós de Bages

La família Sala Descals ha fet donació al fons de l’Arxiu Municipal de Sant Fruitós de Bages del seu extens fons fotogràfic, un valuós testimoni de la vida social, cultural i urbanística del municipi.

El conjunt està format per 52 àlbums de fotografies i 12 caixes de projectes i documentació, que recullen imatges i materials relacionats amb Sant Fruitós de Bages des dels anys seixanta fins a l’actualitat. Tot el material es troba en un excel·lent estat de conservació.

Entre els documents hi destaquen fotografies d’obres i construccions d’equipaments municipals, festes populars i retrats del dia a dia del poble, així com imatges de diversos fotògrafs locals que han contribuït a documentar la història recent del municipi.

La família Sala Descals està estretament vinculada al teixit cultural i social de Sant Fruitós de Bages. Teresa Descals, filla del Cafè del Mig, va ser membre actiu de les Dones de la Festa de l’Arròs, va participar en la creació de la primera biblioteca i en la promoció d’activitats com el teatre, el cineclub i els clubs de lectura.

Per la seva banda, Ignasi Sala va ser alcalde de Sant Fruitós de Bages entre 1987 i 1999. El seu esperit meticulós i la seva estima pel poble el van portar a crear un fons fotogràfic propi, que recull l’evolució del municipi durant les dècades dels vuitanta i noranta, i que ara també forma part d’aquesta donació.

Amb aquesta incorporació, l’Arxiu Municipal enriqueix el seu fons històric i conserva un patrimoni visual de gran valor per entendre la transformació del municipi i el seu teixit social al llarg dels darrers seixanta anys.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
  2. Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
  3. Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
  4. L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
  5. Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
  6. Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
  7. Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
  8. El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida

Quatre judokes del CTJBM obtenen plaça per al Campionat d’Espanya

Quatre judokes del CTJBM obtenen plaça per al Campionat d’Espanya

Agricultura fixa un pla per reduir els casos de tuberculosi en senglars, cérvols i vaques a l'Alt Pirineu

Agricultura fixa un pla per reduir els casos de tuberculosi en senglars, cérvols i vaques a l'Alt Pirineu

"Ja no puc més" i les altres frases del comiat de Mazón

"Ja no puc més" i les altres frases del comiat de Mazón

La Policia Local de Berga sanciona set persones per abocar bosses d'escombraries a la via pública

La Policia Local de Berga sanciona set persones per abocar bosses d'escombraries a la via pública

L’Igualada Femení cau per la mínima a la pista del CP Voltregà (3-2)

L’Igualada Femení cau per la mínima a la pista del CP Voltregà (3-2)

La família Sala Descals dona el seu extens fons fotogràfic a l’Ajuntament de Sant Fruitós

La família Sala Descals dona el seu extens fons fotogràfic a l’Ajuntament de Sant Fruitós

Música per la Llibertat celebra vuit anys amb un retorn als inicis, a Sant Fruitós

Música per la Llibertat celebra vuit anys amb un retorn als inicis, a Sant Fruitós

L'escriptor manresà Lluís Grifell celebra 100 anys i rep l'homenatge de l'ajuntament

L'escriptor manresà Lluís Grifell celebra 100 anys i rep l'homenatge de l'ajuntament
Tracking Pixel Contents