La família Sala Descals dona el seu extens fons fotogràfic a l’Ajuntament de Sant Fruitós
El conjunt està format per 52 àlbums i 12 caixes de projectes i documentació relacionats amb el poble, des dels anys seixanta fins a l’actualitat
La família Sala Descals ha fet donació al fons de l’Arxiu Municipal de Sant Fruitós de Bages del seu extens fons fotogràfic, un valuós testimoni de la vida social, cultural i urbanística del municipi.
El conjunt està format per 52 àlbums de fotografies i 12 caixes de projectes i documentació, que recullen imatges i materials relacionats amb Sant Fruitós de Bages des dels anys seixanta fins a l’actualitat. Tot el material es troba en un excel·lent estat de conservació.
Entre els documents hi destaquen fotografies d’obres i construccions d’equipaments municipals, festes populars i retrats del dia a dia del poble, així com imatges de diversos fotògrafs locals que han contribuït a documentar la història recent del municipi.
La família Sala Descals està estretament vinculada al teixit cultural i social de Sant Fruitós de Bages. Teresa Descals, filla del Cafè del Mig, va ser membre actiu de les Dones de la Festa de l’Arròs, va participar en la creació de la primera biblioteca i en la promoció d’activitats com el teatre, el cineclub i els clubs de lectura.
Per la seva banda, Ignasi Sala va ser alcalde de Sant Fruitós de Bages entre 1987 i 1999. El seu esperit meticulós i la seva estima pel poble el van portar a crear un fons fotogràfic propi, que recull l’evolució del municipi durant les dècades dels vuitanta i noranta, i que ara també forma part d’aquesta donació.
Amb aquesta incorporació, l’Arxiu Municipal enriqueix el seu fons històric i conserva un patrimoni visual de gran valor per entendre la transformació del municipi i el seu teixit social al llarg dels darrers seixanta anys.
