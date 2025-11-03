La Fira dels Matiners d’Avinyó consolida la nova data amb espectacles renovats
El certamen de recreació històrica, que tindrà lloc el 9 de novembre, referma l’aposta per potenciar els productes autòctons com el porc ral i els vins dels cellers locals
La Fira dels Matiners d’Avinyó, que l’any passat es va traslladar de la primavera a la tardor, consolida enguany la nova data. El diumenge 9 de novembre el poble bagenc tornarà al 1848, època en la qual va protagonitzar un combat en el marc la Segona Guerra Carlina i al voltant del qual gira la fira. Enguany, s’ha fet una aposta per renovar les representacions teatrals que narren els fets ocorreguts al segle XIX i la revolta social que va generar. La fira, a més, continua potenciant els productes gastronòmics locals: els vins i el porc ral d’Avinyó.
Amb l’objectiu de donar un nou aire a les recreacions històriques i facilitar el seguiment del fil de la història, que explica la pugna entre carlins i isabelins i la revolta social que va desencadenar a mitjan segle XIX, en el marc de la segona Guerra Carlina, la Fira dels Matiners d’enguany ha reformulat les escenes teatrals amb la incorporació de l’actor i director Pere Farran, al capdavant de la direcció artística. El principal canvi és la fusió de diferents escenes que se succeïen al llarg del dia en un espectacle d’una hora de durada, que tindrà lloc a les 6 de la tarda a la plaça Major, amb el combat final com a punt culminant.
Durant el dia, però, també hi haurà representacions en diferents punts del municipi com l’escena itinerant del casament, que inclou el ball dels Llancers, i el convit als Jardins de la Torre Abadal, la casa modernista que també ofereix visites guiades i vermut musical. En aquesta ocasió, es recuperen algunes escenes costumistes com la de l’escola o les rentadores, que fan safareig mentre feinegen a la riera Gavarresa. Alguns espais canvien d’ubicació com el campament isabelí, que s’apropa a l’espai firal i es farà al carrer Sallent, entre la placeta i el parc Onze de setembre. De la mateixa manera, la trobada d’intercanvi de plaques de cava es trasllada al carrer Manresa.
Com és habitual, les recreacions històriques compartiran espai amb les parades d’artesania i gastronomia, que s’escampen pel nucli de la població. També hi haurà jocs infantils i exposició d’artistes locals. Danses tradicionals i demostració del funcionament de la telegrafia òptica, a càrrec de nens i nenes de l’Institut Escola Barnola, són algunes de les activitats destacades.
El porc ral i el vi, protagonistes
En la línia iniciada l’any passat per potenciar els productes gastronòmics locals, el Porc Ral d’Avinyó tornarà a ser el protagonista del dinar popular dels Matiners. L’àpat, que aquest any estrena espai i es farà al Passeig, tindrà com plat principal aquest reconegut producte cuinat a baixa temperatura amb el seu suc de rostit, que s’elaborarà durant hores al mateix escenari del dinar.
També tindran el seu protagonisme els vins locals. Coincidint amb les visites guiades al celler de Cal Verdaguer, de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de dues del migdia, a l’era de la històrica masia, hi haurà un punt de degustació de vins d’Avinyó, dels cellers Les Acàcies i Abadal, de la DO Pla de Bages.
La Fira dels Matiners va néixer l’any 2012 com a renovació de la tradicional Fira Festa, que se celebrava al municipi el segon cap de setmana de maig i que ara s'ha traslladat al novembre. La festa temàtica, gira al voltant del Combat d’Avinyó, que va tenir lloc el 16 de novembre del 1848, durant l'anomenada Guerra dels Matiners i s’ha consolidat, al llarg dels anys, com una de les cites destacades dins el calendari de fires de la comarca.
