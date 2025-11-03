La Fira Medieval transformarà el Poble Vell de Súria en un niu d'espectacles, música i oficis antics el cap de setmana
Ambientacions d'època, demostracions i teatralitzacions faran retrocedir el poble a l'Edat Mitjana en la 22a edició del certamen
Súria farà un salt aquest cap de setmana cap a l'Edat Mitjana en una nova edició, la 22a, de la Fira Medieval d'Oficis, que ambientarà els carrers del Poble Vell amb una àmplia oferta d'activitats lúdiques i festives des del matí de dissabte (la fira obrirà a 2/4 d'11) i fins diumenge a última hora de la tarda (tancarà a les 7).
A banda de les parades de productes artesans i de proximitat, els espectacles al carrer són el principal atractiu del certamen. Enguany se n'han programat una quinzena, alguns dels quals s'aniran repetint en diferents horaris al llarg del cap de setmana. Hi haurà funcions teatralitzades en punts concrets del Poble Vell, espectacles itinerants, i també actuacions de dansa o espectacles de titelles, tot plegat inspirat en aspectes propis de la vida i els costums medievals. Una oferta que es complementarà amb demostracions de lluites de cavallers, tir amb arc, xerrades sobre la vida a l'Edat Mitjana, o un taller d'espases dins el recinte del campament medieval.
De fet, els tallers seran un altre atractiu de la Fira, amb una oferta de tallers infantils que s'aniran fent al llarg dels dos dies, i els d'escriptura medieval, també en diverses sessions, a l'Església del Roser. La cultura popular també hi serà present amb les actuacions del Ball de Bastons de l'Agrupació Sardanista; amb les cercaviles musicals que protagonitzaran en diversos moments del dia els Grallers del Poble Vell i els Berros de la Cort; o amb les diverses actuacions de caramelles medievals que oferirà la Coral Sòrissons de l'Escola Municipal de Música. A banda de les caramelles, la música també serà ben present a la fira, amb diversos concerts també protagonitzats per l'escola Municipal de Música, o per la Societat Coral La Llanterna.
Entre l'oferta més divulgativa, a la Fira medieval també hi haurà xerrades, documentals, i exposicions sobre bruixeria, música medieval, jocs antics o curiositats del passat, entre altres.
